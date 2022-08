Diputados autonómicos, provinciales, portavoces parlamentarios, vicealcaldes y otros cargos de peso orgánicos e institucionales de Ciudadanos han conformado de la mano de afiliados naranjas una plataforma llamada ‘Somos Cs’ para que las bases decidan el futuro del partido en una Asamblea General Extraordinaria de carácter urgente. De este manera, piden la dimisión del Comité Ejecutivo que preside Inés Arrimadas y le advierten de que «no puede promover de motu propio una refundación del partido al ser la Asamblea General el único órgano competente para tal fin».

Desde la plataforma ‘Somos Cs’ subrayan que «los errores estratégicos y la falta de autocrítica, con una huida hacia adelante, se han instalado en toda la dirección del partido». La pretensión de Arrimadas es llevar a cabo en estos meses una refundación del partido controlada por la dirección y que luego sea refrendada en una asamblea general. Sin embargo, estos diputados, vicealcaldes y cargos relevados de la formación naranja reclaman no sólo la marcha de Arrimadas, sino la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria para «dar voz a los afiliados y elegir entre todos una nueva dirección y estrategia política».

Manifiesto

Además, el lanzamiento de esta plataforma (a través de la web https://www.somosciudadanos.es/) va acompañado de un manifiesto titulado ‘Somos Ciudadanos’ y de una recogida de firmas. ‘Somos Cs’ se define como un movimiento impulsado por afiliados, cargos públicos y orgánicos de Ciudadanos que, desde la lealtad al partido, nace con el objetivo de convocar dicha Asamblea General extraordinaria. «No existen ya excusas para no hacerlo de manera urgente. Con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, la dirección del partido quiere, otra vez, ganar tiempo para poner a los afiliados contra la espada y la pared en enero. Demasiado tarde», denuncian.

El movimiento está impulsado por cargos públicos de primer orden, orgánicos y afiliados de toda España como la diputada en las Cortes de Aragón y ex dirigente nacional con Albert Rivera, Susana Gaspar; el actual portavoz adjunto del grupo parlamentario en Asturias, Sergio García; el diputado provincial por Alicante, Javier Gutiérrez; el diputado provincial de Jaén, Ildefonso Ruiz; la ex senadora por Andalucía y ex secretaria de organización, Mar Hormigo; la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández; la portavoz del Grupo Parlamentario de Asturias, Susana Fernández; la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez; el diputado y secretario de acción institucional de Aragón, Carlos Ortas o el diputado provincial por Valencia, Juan Córdoba, entre otros.

Según recoge el manifiesto, «ni la pérdida continua de apoyo electoral ni la fuga constante de afiliados y cargos ha originado un mínimo cambio por parte de la dirección». Además, los firmantes recuerdan que «hemos pasado de 166 diputados autonómicos a 43, de cerca de 30.000 afiliados a 6.000 y los sondeos tampoco son nada optimistas, indicando que Ciudadanos desaparecería al quedarse por debajo del 2% de voto», recalcan.

«No pisa la calle»

El manifiesto también acusa a Arrimadas de no dedicar atención a la estructura territorial del partido. «Hoy en Ciudadanos conviven dos almas. Los que vinimos atraídos por sus ideas y valores, y nos dejamos la piel, altruistamente, para construir y hacer crecer este proyecto liderado por Albert Rivera. Y los que se afiliaron al calor de las encuestas, viniendo a mesa puesta, exigiendo puestos y cargos, convirtiéndose en el núcleo más cercano a Inés Arrimadas que la han convertido en una presidenta despegada de la realidad, que utiliza a Ciudadanos como escudo para ocultar su propia crisis, que no pisa la calle y que no visita ni a los territorios ni a los cargos públicos y orgánicos que están día a día cerca de los afiliados y de los ciudadanos», señalan desde ‘Somos Cs’.

«El problema de Cs no es el logo, ni el color, ni los afiliados, ni de aquellos que dimitieron de sus responsabilidades ejecutivas hace ya casi tres años. El problema de Cs es el de las personas que lo dirigen estos últimos años, que anteponen sus intereses personales y económicos, atrincherándose en el cargo, al interés general del partido y de España», añade el manifiesto.

Junto a ello, estos cargos y afiliados también lamentan que «los constantes pactos con el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, tanto en el Congreso como para impulsar mociones de censura en la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid y en otros municipios, son un claro ejemplo de la deriva a la que la actual dirección está llevando al partido. Este no era el Ciudadanos por el que nos ilusionamos y afiliamos», aseguran. Y en última instancia, destacan: «Somos más los que creemos que Ciudadanos era necesario y que ahora es imprescindible», concluye el manifiesto.