La diputación de Salamanca abrirá bares en pueblos que no tengan para combatir «la soledad no deseada»

«Un pueblo sin bar es un pueblo sin vida». Así lo ha afirmado este martes el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, quien ha informado de que la institución provincial tiene previsto aportar un máximo de 35.000 euros a cada pueblo salmantino que no tengan bares en su localidad para que pueda abrir uno. Según Iglesias esta iniciativa tiene como objetivo promover «un punto de encuentro» para los vecinos y ayudar así a «combatir la soledad no deseada». Además ha incidido en que alcaldes en esta situación ya han mostrado interés por acogerse a esta medida. La diputación calcula que son entre 50 y 80 pueblos los que no disponen de bares, un hecho que reduce en gran medida la vida social en estos pequeños municipios.

Acompañado por el diputado de Presidencia, Carlos García Sierra, Iglesias ha explicado que la medida pasará por la Junta de Gobierno este miércoles y que estará «lista» ya «a principios de abril» con la intención de estar vigente durante 2024 y principios del próximo año.

Luego, los beneficiarios recibirán una subvención de hasta 35.000 euros, con un máximo del 90 por ciento del presupuesto presentado, para el acondicionamiento del local municipal que vayan a dedicar a este fin.

Junto a la realización de proyectos y de obras, también podrán incluir dentro de las partidas subvencionables, con un máximo de 5.000 euros, la adquisición de maquinaria y mobiliario para el establecimiento de hostelería, que luego se podrá gestionar de manera directa o indirecta por el consistorio, con el requisito de que esté abierto al menos dos días a la semana y con un periodo de actividad de al menos tres años.

El presupuesto inicial para este plan es de 300.000 euros pero Iglesias ha avanzado que la cantidad se podría «doblar» hasta los 600.000 euros en función de la demanda, y que podrán acceder los municipios sin bares o que, teniendo uno, si el crédito destinado lo permite, precisen de mejoras o de ampliación de servicios.

La España vaciada

El pasado jueves el procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, Miguel Suárez Arca, se refirió durante el pleno regional, al problema de la España vaciada, un hecho preocupante en muchos pueblos castellanoleoneses. Durante su intervención, Suárez Arca dijo que este fenómeno no se iba a arreglar con la entrada masiva de inmigrantes ilegales, una circunstancia irregular que se ve favorecida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

«En los municipios menos poblados viven el 3% de los inmigrantes frente al 9% de los españoles. La mitad de los inmigrantes que viven en España se encuentran por debajo del umbral del riesgo de la pobreza lo que les hace, por razones obvias, los principales beneficiarios de las ayudas. Además las tasas de desempleo de los inmigrantes son siempre mayores que las de los españoles. Según los últimos datos, el 11,76 para los españoles y el 17,43 para los extranjeros. No sé que quieren que les diga pero la inmigración no tiene pinta de que vaya a arreglar lo de la España vaciada. Ni paliar los problemas de nuestro mercado laboral. Ni arreglar lo de las pensiones», remarcó.