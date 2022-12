La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha trasladado su respaldo a su homóloga argentina, al asegurar que es una de las «grandes referencias como política y como mujer en el mundo». La titular de Trabajo española ha desgranado que no conoce personalmente a Cristina Fernández de Kirchner, pero que es una de las «escasas referencias en el mundo» en el plano político femenino. «Es una enorme política», ha insistido. También ha señalado que la vicepresidenta argentina prevé solicitar la revisión de la sentencia y, en consecuencia, le desea «la mejor de las suertes» tanto en términos políticos como personales.

Así lo ha trasladado tras reunirse en Buenos Aires con la ministra de Trabajo de Argentina, Raquel ‘Kelly’ Olmos, y cuestionada sobre el acto de apoyo a Kirchner por parte del Grupo de la Puebla. Un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana, destacando sus ideas comunistas sobre modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado.

A la misma reunión, en un principio programada para hoy lunes 12 de diciembre, Díaz no podrá asistir, ya que tiene programado su viaje de vuelta a España el martes 13, y se ha trasladado al 19 tras dar positivo en covid la dirigente argentina. Sin embargo, sí está marcada en rojo en la agenda del ex presidente del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero y otros ex mandatarios latinoamericanos como Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Pepe Mújica (Uruguay) y Ernesto Samper (Colombia).

La citada reunión de líderes comunistas y socialistas se ha organizado con el objetivo de denunciar la persecución «política y judicial» a Kirchner, después de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un delito de corrupción, en el marco de la conocida como causa Vialidad.

En sus declaraciones, Díaz también ha valorado muy positivamente la reunión que ha mantenido con el presidente argentino, Alberto Fernández, con quien ha abordado los «desafíos comunes de Europa y América Latina».

🇦🇷 Gracias, Presidente @alferdez, por tu recibimiento en Buenos Aires para abordar los desafíos comunes de Europa y América Latina. Tenemos la tarea de construir un multilateralismo democrático que ponga el mundo del trabajo y la lucha contra la crisis climática en el centro. pic.twitter.com/56wypmZQgW — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 12, 2022

«Tenemos la tarea de construir un multilateralismo democrático que ponga el mundo del trabajo y la lucha contra la crisis climática en el centro», ha señalado también sobre sus prioridades.

A su vez, ha destacado que comparte con el Ejecutivo argentino la necesidad de colocar el «trabajo en el centro de las sociedades contemporáneas» y abre con su también homóloga argentina en la cartera laboral una «agenda de compromisos» en esta materia. En este sentido, ha reafirmado que los derechos laborales y sociales deben ensancharse, enfatizando el interés común de ambos países de abordar desde la legislación los cambios en el mundo laboral que provocan las plataformas digitales y defienden el valor de los sindicatos para «cuidar» y «ensanchar» la democracia, justificando que, a su juicio, por esa cualidad las centrales sindicales son atacadas por los «partidos del odio».