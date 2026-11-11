Un día de huelga con un empresario arruinado: «Sobreviví a la pandemia, pero no a las políticas de Sánchez»

La historia empresarial como la de Paco Ruz, nunca protagoniza los lemas de las huelgas sindicales, como la de este 11 de noviembre. El madrileño tiene abierta su tienda en Bravo Murillo desde primera hora de la mañana. «Sobreviví a la pandemia, pero no a las políticas de Pedro Sánchez», viene a resumir su historia a los micrófonos de OKDIARIO. Si España no da un giro de 180 grados de manera urgente, su negocio está abocado al cierre.

Ironías del destino, este martes, Paco tiene una reunión para traspasar su tienda y vender su marca de suplementos nutricionales destinada a enfermos oncológicos. Su negocio ha dejado de ser viable en la plaga burocrática que asfixia al pequeño y mediano empresario independiente.

En ocho años, Paco ha pasado de tener dos establecimientos Fitness store y una plantilla de 12 trabajadores a quedarse con un único local, tres empleados y una empresa que tiene prácticamente los días contados. Lleva tres meses sin cobrar y ya prepara su siguiente salida laboral: hacerse taxista.

«Para mí es un día normal porque no me puedo permitir el lujo de cerrar el negocio», explica a OKDIARIO. Su testimonio representa la otra cara de la movilización sindical: la de los pequeños empresarios que no pueden permitirse secundar una huelga porque cada jornada sin actividad supone un agujero más en sus cuentas. Paco no tiene tiempo para reivindicaciones. Tiene que sacar adelante a su familia y tratar de salvar lo que queda de un proyecto empresarial al que ha dedicado más de dos décadas.

Un empresario de éxito

La historia de Paco no es la de un empresario que haya improvisado un proyecto y haya fracasado a los pocos meses. Lleva más de 20 años de experiencia en el sector de la nutrición deportiva, aunque decidió darle un giro para orientarlo hacia el ámbito sanitario. Su apuesta fue desarrollar una marca propia, Origen, con productos destinados a la salud que comenzaron a comercializarse en farmacias y grupos hospitalarios.

Era un negocio que había conseguido abrirse camino en un mercado especializado. Sin embargo, el encarecimiento de las materias primas ha terminado por poner contra las cuerdas su modelo de producción. «Hemos tenido que dejar de producir porque las materias primas han subido casi un 70% y esto es insostenible», lamenta.

Paco enseña a OKDIARIO las cajas que todavía conserva en el establecimiento. Son los últimos restos de un negocio que llegó a tener un almacén en Loeches con más de 30 palés de mercancía. «Teníamos una rotación de más de 100.000 euros en género y ahora queda esto. Ya no puedo producir más. Las políticas burocráticas lo destruyen todo», explica mientras muestra las existencias que permanecen en la tienda.

Su apuesta empresarial siempre estuvo vinculada a la calidad. Pero, según denuncia, esa decisión se ha convertido en una desventaja frente a competidores que han optado por alternativas más económicas. «Nosotros nos hemos centrado en la calidad. La calidad es excesivamente cara, no tiene mercado. Otras marcas están optando por alternativas mucho más baratas, incluso producciones fuera de España con materias primas chinas», sostiene.

La primera consecuencia fue el cierre de uno de sus dos establecimientos. Las dificultades para mantener la actividad y las trabas que, según explica, encontró en el desarrollo del negocio fueron reduciendo su margen de maniobra. Después llegó la imposibilidad de mantener la producción de su marca. Ahora se enfrenta a la última decisión: venderla y abandonar una actividad a la que ha dedicado buena parte de su vida.

«No ha podido con nosotros la pandemia y ahora, por el tema del Gobierno que está gobernando, voy a cerrar y me voy a sacar la cartilla de taxi, la licencia para irme de taxista», afirma. No lo dice como una amenaza ni como una estrategia de presión. Lo plantea como una necesidad. «De taxista, gracias a Dios. O mire cómo ser de albañil. Me da igual, pero mi hijo tiene que comer».

Su voz se quiebra al explicar la situación familiar que hay detrás de la caída del negocio. Su mujer está enferma y recibe, según relata, una pensión muy reducida. Él lleva tres meses sin cobrar y sabe que no puede prolongar indefinidamente una situación que amenaza con dejar a su familia sin ingresos suficientes.

«Yo creía que esto tenía unos cimientos, que era sólido, después de todo lo que habíamos luchado durante la pandemia. Pero al final me he dado cuenta de que estoy en una cuerda floja, que en cualquier momento me puedo caer. Y estoy ya más para abajo que para arriba», reconoce.

«La izquierda ha creado la idea de que los empresarios somos malos»

Paco no oculta su indignación con la situación económica y política que atraviesa España. Asegura que el pequeño comercio está sufriendo y que basta con recorrer las calles para comprobar cómo desaparecen negocios. «El pequeño negocio se va a hundir. Están cerrando todos por la calle. Lo que ha liado la izquierda es acojonante», denuncia.

Sin embargo, insiste en que su crítica no responde a una militancia política. «A mí me da igual la izquierda que la derecha. Esto ya no es tema ni de izquierda ni de derecha», recalca. Preguntado por si se considera de ultraderecha por expresar estas opiniones, lo niega tajantemente. «No, no, yo soy apolítico, pero ahora ya no. Pienso en Vox. Llámame si quieres de ultraderecha. No me lo considero».

Procede de una familia tradicionalmente de izquierdas, pero considera que ya no se siente representado por esas siglas. «Mis bisabuelos eran de izquierdas y yo no me siento representado por la izquierda. Lo que han creado es gente vaga y gente que se cree que el dinero lo cogen de un árbol y que los empresarios somos malos», critica.

Cuando se le pregunta si estaría dispuesto a esperar a las elecciones por si cambia la situación política y económica, responde que le encantaría. Cree que muchos ciudadanos están empezando a perder la paciencia. «La gente ya se ha cansado de que nos hayan tomado por gilipollas. No es normal que la gente honrada, que tiene educación y valores, no tenga derecho a nada», sostiene.