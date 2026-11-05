El deterioro de las carreteras estuvo presente en más de 1.000 accidentes de tráfico con víctimas durante 2025

Los accidentes de tráfico en carretera en los que estuvo presente el mal estado de la vía interurbana alcanzaron en 2025 una cifra de casi 1.100 siniestros, según los cálculos de Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El pasado verano, el organismo declaró a los medios de comunicación que en el 3% de los siniestros en carretera está presente el mal estado de la vía en todos los ejercicios, de manera sostenida, desde 2021 y el mencionado mal estado de la vía interurbana se ha convertido en un factor concurrente en los accidentes con víctimas mortales.

La cifra parte de aplicar a los 35.975 siniestros registrados en 2025 en carretera, según el balance consolidado del 15 de octubre de 2026 publicado por la DGT, el porcentaje del 3% declarado por escrito por la DGT en los que el mal estado de la vía influyó en la producción del siniestro. Si agrega la cifra de fallecidos, heridos hospitalizados y no hospitalizados, el número de personas afectadas en ese millar de siniestros ascendería a 1.646. No es posible determinar la incidencia específica en fallecidos o heridos, puesto que la estadística no precisa cuántos fallecidos o heridos se registran en cada siniestro.

Las cifras incluyen los accidentes en todas las comunidades autónomas de España, a excepción de Cataluña y País Vasco, por tener transferidas las competencias en materia de tráfico.

A la vista de estos datos, Dvuelta exige a la Dirección General de Tráfico (DGT) que haga pública, de forma precisa y detallada, la siniestralidad vial asociada al mal estado de las carreteras. Es decir, que explique de manera exhaustiva cuántos siniestros con o sin víctimas registran un defecto de la vía como factor causante o concurrente, cuántos fallecidos y heridos se han producido en esos siniestros, en qué tramos se produjeron y qué administración es la titular de esas carreteras.

La incidencia del estado de las carreteras en la siniestralidad es una información sistemáticamente no revelada por la DGT, y no figura en los balances oficiales, pese a que la red viaria vive su peor momento en casi cuatro décadas. Dvuelta denuncia que estos siniestros se diluyen en las publicaciones oficiales de la DGT bajo la difusa etiqueta de «velocidad inadecuada», un auténtico cajón de sastre con el que ocultar las verdaderas causas de los siniestros viales. No se puede luchar de manera eficaz contra la siniestralidad vial si no se conocen con exactitud las causas verdaderas de los accidentes.

Deterioro anual del 8%

Más de 50.000 de los 101.700 kilómetros inspeccionados por la Asociación Española de la Carretera necesitan intervención en menos de cuatro años, y casi 34.000 requieren reconstrucción urgente, en menos de uno. En 2022, los tramos en estado muy grave sumaban 13.000 kilómetros.

El 15 de abril de este año, el ya ex ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió que la inversión en conservación de la red estatal «no ha estado en los niveles necesarios para mantener esta red en condiciones óptimas». Su Ministerio cifró el déficit de esa red en unos 5.600 millones y previó 1.629 millones para renovar 5.000 kilómetros de firme entre 2027 y 2031.

Peores vías, más víctimas

En 2025 fallecieron 1.775 personas en 103.591 siniestros. Ese balance no contiene ninguna referencia al estado de la vía. Tampoco el informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial sobre el verano de 2026, que desglosa los 240 fallecidos y dedica tablas a la velocidad y la distracción, pero no menciona ni una vez el pavimento, la señalización o los sistemas de contención.

«La DGT sabe medir con precisión cuántos conductores circulaban distraídos o por encima del límite, pero en sus balances no dedica una palabra a cuántas personas mueren o resultan heridas por un socavón, una marca vial borrada, un guardarraíl roto o una señalización deteriorada o deficiente” afirma Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta.

El artículo que obliga a mejorar las vías

La Ley de Tráfico, concretamente el artículo 57.1 de la misma, obliga al titular de la vía a mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad y a conservar sus señales y marcas viales.

Además, el Real Decreto 61/2022, que incorpora la Directiva (UE) 2019/1936, exige que los informes de accidentes incluyan su localización y obliga a evaluar la seguridad de toda la red estatal a más tardar en 2024, y después cada cinco años.

«Los conductores aportamos casi 40.000 millones de euros al año en impuestos vinculados al vehículo. Tenemos derecho a saber qué parte de la siniestralidad tiene su origen en unas carreteras que pagamos y que no se conservan», subraya el portavoz de Dvuelta.

Las reclamaciones a la DGT

Dvuelta reclama a la DGT: