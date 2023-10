Denaes presenta la manifestación contra la amnistía del 29-O: «Se nos está yendo la democracia»

Bajo el lema ‘Defendamos la unidad ¡Contra la amnistía y el golpe de Sánchez!’, la Fundación Denaes, (para la Defensa de la Nación Española), fundada por el líder de Vox, Santiago Abascal, ha convocado este martes una rueda de prensa en la que se ha presentado la convocatoria para la manifestación del próximo 29 de octubre en la plaza de Colón en Madrid.

En la convocatoria han intervenido Juan Carlos Girauta, ex diputado de Ciudadanos y también Iván Vélez director de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) donde han presentado el cartel que representará la manifestación del próximo a las 12:00h de la mañana. Girauta ha respondido a las preguntas de este periódico de manera tajante: «No creo que Sánchez tenga cerrada la investidura, no es fácil hacer un auto golpe» explicaba el ex diputado.

También Marcos de Quinto, ex diputado nacional de Ciudadanos, ha acudido a la rueda de prensa donde ha quedado claro que la manifestación no es una cuestión de ideologías. «Espero que la gente se anime porque tenemos que mirar por nuestro futuro», añadía de Quinto sin querer pronunciarse sobre el actual presidente en funciones Pedro Sánchez. OKDIARIO también ha podido hablar con Samuel Vázquez, presidente de Policía para el Siglo XXI: «No voy a permitir que dejen a los policías a los pies de los caballos», aseguraba. Vázquez cree que la amnistía ya está pactada y con cierta preocupación aseguraba a este periódico que :»Sánchez es Sánchez».

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no ha faltado a esta cita en la que se ha mostrado rotunda: «La manifestación tiene y debe ser como la antigua foto de Colón». Aguirre también cree que Sánchez tiene hecho el gobierno pero explicaba que: «Ahora Sánchez tendrá que darle a Puigdemont todo lo que pida, pero espero y deseo que no sea así», apuntaba en entrevista a este periódico.

Todo esto después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunciara que se sumará a la manifestación contra la amnistía que prepara la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), que el propio dirigente político fundó en el año 2006, el próximo 29 de octubre en la Plaza de Colón de Madrid.

«El pueblo español tiene derecho y debe de defenderse del golpe a la igualdad, al Estado de derecho y de la Nación que prepara Sánchez desde la Moncloa», explicaba Abascal. Él mismo insistió en que es necesaria una movilización permanente este próximo 29 octubre.