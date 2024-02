El Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun no quiere que el olvido caiga sobre la polémica de la «descolonización» de los museos estatales españoles y ha señalado ya «numerosos ejemplos de cultura colonial que se conservan en las colecciones de los museos». Pone el punto de mira, por ahora, en el arte íbero, la pintura virreinal y obras de arte africanas. El primero, lo sitúa en el Museo Arqueológico Nacional; el segundo, en el Museo de América de Madrid.

Así consta en una respuesta parlamentaria a preguntas de los diputados del PP Pablo Hispán y Soledad Cruz-Guzmán, quienes cuestionaban la existencia de cultura colonial en España y si había ejemplos de ello en diversos museos españoles, entre ellos el Museo del Prado o el Reina Sofía.

En la respuesta del ministerio no se cita ni al Prado ni al Reina Sofía, mientras que se asegura que en lo relativo al Museo Naval «no existe ningún tipo de catalogación que coincida con cultura colonial».

Por lo que respecta al arte íbero el ministerio sostiene que «en la Edad Antigua destacan los ejemplos artísticos del arte íbero que tuvo una importante influencia de pueblos colonizadores del Mediterráneo Occidental, hasta la llegada del Imperio Romano y la total imposición de sus formas culturales». Recuerda que hay ejemplos de la cultura colonial en «importantes restos arqueológicos ibéricos» que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Añade que en este museo ya existe un Departamento de Protohistoria y Colonizaciones.

Preguntado por qué tipo de arte sería objeto de esa «descolonización» del arte íbero, el historiador del Arte Joaquín Guzmán, sugiere que podría tratarse de piezas de esa época que están en el Arqueológico, pero que se hallaron en otros territorios españoles. Y cita el caso de la Dama de Elche, el busto íbero que reclama la ciudad ilicitana desde hace años. Guzmán asegura que «hace años casi el modus operandi de casi todos los museos se plegaba a lo que hoy llamaríamos centralismo, y que se hacía así toda Europa. Con toda seguridad, hoy no se haría, si la Dama fuera encontrada hoy en Elche se quedaría en Elche». No obstante, él es de la opinión de que hoy en día «no debería devolverse, por lo interpretable que es la cultura de la cancelación». De hecho, Iceta, cuando era ministro de Cultura, reiteró en varias ocasiones que no autorizaría la devolución.

Arte virreinal

La respuesta del ministerio de Urtasun señala sobre el arte virreinal, que, tras la conquista de América en 1492, se inicia un proceso de colonización que se prolonga hasta finales del siglo XIX y que dará lugar «a la imposición de las formas culturales europeas frente a las manifestaciones artísticas que venían produciendo las diferentes comunidades que poblaban los territorios que se fueron conquistando».

Muestra de ello para Cultura sería la pintura virreinal que se conserva en museos e iglesias españolas y americanas, «siendo un ejemplo destacado» la colección de pintura del Museo de América de Madrid.

En realidad, sobre este tipo de arte no se tiene conocimiento de que desde que Urtasun presentara la iniciativa de «descolonizar el arte», ningún país iberoamericano haya reclamado pieza alguna de la época del virreinato español en América, pero en cualquier caso, si hay peticiones de devolución «habría que investigar escrupulosamente el origen de cada pieza reclamada», reseña Joaquín Guzmán, que recuerda que muchas de ellas fueron regaladas.

Arte procedente de África

El ministerio de Urtasun también incluye entre la cultura colonial a los ejemplos de «cultura material producida durante el último de los procesos colonizadores» que tuvo lugar en África entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y explica que la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas (denominada así en 1956 tras la declaración de independencia de Marruecos) fue la promotora de la creación del Museo de África.

«(Este museo) comenzó a reunir una colección de objetos arqueológicos y etnográficos, al tiempo que convocó un certamen de pintura de temas africanos. Se mantuvo abierto entre 1961 y 1973; tras su clausura, algo más de 1.000 piezas pasaron a formar parte de las colecciones del actual Museo Nacional de Antropología y del Museo Arqueológico Nacional», ha apuntado.

Joaquín Guzmán asegura a OKDIARIO que España apenas alberga arte de africano, pero sí recuerda que países como Francia ha decidido entregar al continente africano «miles de piezas provenientes de sus colonias, sobre todo con el Gobierno de Macron. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el tesoro de Abomey, que fue devuelto a Benín en 2021».