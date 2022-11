Hace una semana, en la dirección del PSOE criticaban la ausencia de su secretario general Pedro Sánchez en la reunión semanal de la ejecutiva federal. Aunque el lunes anterior tampoco había acudido, por estar de viaje en el G20 de Bali, el presidente del Gobierno no fue a Ferraz para evitar tener que escuchar en primera persona las críticas de sus compañeros a su gestión de la polémica ley Montero. Siete días después, los mismos dirigentes del PSOE le han recibido en pie con un fuerte aplauso tras su elección como líder de la Internacional Socialista.

A la búlgara, sin votación y por aclamación, Pedro Sánchez ha sido elegido este fin de semana presidente de la Internacional Socialista en Madrid. Tampoco había más candidatos. Pese a que era un día importante para el PSOE, ya que ningún miembro del partido había ocupado este cargo con anterioridad, más de la mitad de los barones autonómicos dieron plantón al líder del partido. Ni Emiliano García Page, ni Ximo Puig, ni Javier Lambán, ni Francina Armengol ni Ángel Víctor Torres se dejaron ver por IFEMA. Lo que denota que las cosas en el PSOE no van tan bien como se podía pensar.

Con la polémica por la ley del sólo sí es sí prácticamente apagada, y con Pedro Sánchez exigiendo a los suyos no hurgar en la herida con el fin de proteger también al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en la pugna con sus socios, el presidente no habrá escuchado las críticas de sus propios compañeros. En la reunión de hoy, aseguran fuentes de Ferraz, «ya no se tratará el tema». «El país avanza y nosotros no podemos detenernos en minucias, somos Gobierno y tenemos que ir hacía adelante» subrayan.

El lunes pasado Sánchez evitó acudir a la ejecutiva federal que se reunió en la sede de la calle Ferraz. Era la primera reunión de la dirección socialista tras la polémica generada en torno a la ley del sólo sí es sí. Y su primer contacto con la actualidad en España tras una semana aislado de la realidad española en Asia. La norma ha abierto en canal al partido y al Ejecutivo y tiene a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el disparadero. Pero «la inacción» del presidente le está poniendo también a él en el centro de la diana. A fin de cuentas, recuerdan, «él se hizo suyo el texto». La presión interna del PSOE sobre Sánchez para que mueva ficha es cada vez mayor. Pero se resiste a tomar ninguna decisión.