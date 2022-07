El culto faraónico a Emiliano García-Page en el cortijo socialista de Castilla-La Mancha llega a límites insospechados. Tal es así que hasta un balnerario privado pero que presta servicio al Ejecutivo regional a través del programa de termalismo social de la Junta reparte propaganda con la cara del barón socialista en las babuchas y las toallas del establecimiento.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes solventes, se trata del Balneario de Benito, que se encuentra localizado en Reolid, una pedanía del perteneciente al municipio de Salobre, pueblo del ex presidente de la Junta, ex ministro y ex presidente del Congreso de los Diputados José Bono, mentor también de Emiliano García-Page. Una zona donde hay más presencia de negocios de este tipo que se llevan buena parte de las asignaciones del programa de termalismo social del Gobierno autonómico.

Así, tal y como puede verse en la imagen que reproduce OKDIARIO, cuando los clientes de dicho programa llegan a esta balneario se encuentran junto a las zapatillas y las toallas una tarjeta con el rostro de Emiliano García-Page, su nombre, su firma, el escudo de la Junta de Castilla-La Mancha y la siguiente inscripción: «El termalismo social mejora el bienestar de las personas con terapias naturales que retrasan o previenen situaciones de dependencia. Castilla-La Mancha apuesta por ti, por un envejecimiento activo y saludable», reza en la cartela. Todo un acto de propaganda con el que intentar cazar el voto de las personas de mayor edad, jubilados y pensionistas.

El Gobierno de Page ha destinado este año más de cinco millones de euros para «mejorar e impulsar las políticas y programas de envejecimiento activo» destinadas a las más de 380.000 personas mayores de 65 años que hay en la región.

La propia consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, lo recalcó el pasado mayo durante una visita a este Balneario de Benito, en Reolid, en la que estuvo acompañada por el alcalde de la localidad, Paco Martínez García; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz; la directora general de Mayores, Alba Rodríguez; y la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma. Todos ellos fueron guiados por el director del centro, Jesús Losa, también presidente de la Red de Balnearios de Castilla-La Mancha.

La consejera manifestó que este programa es «muy demandado por los mayores», ya que, según dijo, «favorece el envejecimiento activo, previene la dependencia y promueve la autonomía». En ese sentido, subrayó que «estamos muy contentos de poderlo recuperar tras dos años de pandemia donde nuestros mayores han sufrido tanto y también el sector lo ha pasado realmente mal».

7.000 plazas

García Torijano afirmó que para este 2022 «se ha triplicado en financiación y en usuarios» esta iniciativa, que cuenta con 7.000 plazas. Además del Balneario de Benito, por el que estaba previsto que pasaran 700 beneficiarios entre marzo y junio, participan en dicho programa el Balneario Cervantes de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real); Baños de la Concepción de Villatoya (Albacete); Carlos III de Trillo (Guadalajara); La Esperanza de Salobre-Riopar (Albacete); Tus de Yeste (Albacete); Fuencaliente (Ciudad Real); Las Palmeras de Villafranca de los Caballeros (Toledo) y El Robledillo de San Pablo de los Montes (Toledo).