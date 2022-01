El Partido Socialista ha rechazado este jueves una moción presentada por el Partido Popular en la que se exige a Pedro Sánchez que cese al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su ataque al sector cárnico.

«Siento que en el Parlamento autonómico se debatan temas nacionales», ha reprochado el diputado del PSOE, Fernando Mora, que ha llegado a exigir la reprobación de Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha.

«Hay que respetar siempre a las instituciones y a las personas. No utilizaremos la mayoría para hacer espectáculos», había avanzado ya la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández.

El PSOE ha pasado al ataque contra el PP, pese a que el propio presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha sido de los más críticos contra Garzón. «Cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo», llegó a criticar, exigiendo al ministro de Consumo que rectificase porque «es de sabios». «Doy mi opinión, no se puede hacer daño a un sector tan importante y sobre todo sin fundamento, me parece de sentido común», añadió.

Los socialistas tratan de desvincularse de la polvareda por las afirmaciones de Garzón en el diario británico The Guardian, en las que aseguró que España exporta carne de «mala calidad de animales maltratados».

Sánchez ha evitado apoyar al ministro y ha asegurado lamentar «muchísimo» la polémica. «Más allá de las declaraciones, el Gobierno se expresa en el Boletín Oficial del Estado, en las políticas que pone en marcha y en los acuerdos que logra con el sector agrario», dijo hace unos días.

Sin embargo, su posición coincide con la del titular de Consumo. En su Plan España 2050, aboga por reducir el consumo de carne -«entre dos y cinco veces superior al recomendable»- y llega a vincularlo con las pandemias. Incluso da aval a un informe de Greenpeace en el que se asegura que el modelo de producción cárnico en España es «un peligro para la salud pública».