El ex presidente de la Generalitat, el prófugo Carles Puigdemont ha avisado este domingo de que «las condiciones no las pone» quien pide ayuda, sino quien la da, en referencia a los votos que necesita el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para poder triunfar en una investidura.

Lo ha dicho en sus redes sociales después de que la vicepresidenta segunda y líder del partido de extrema izquierda Sumar, Yolanda Díaz, haya asegurado en una entrevista en que la unilateralidad «no cabe» en un acuerdo de amnistía, a pesar de la buena voluntad que tiene el Ejecutivo para amnistiar al propio Puigdemont y al resto de golpistas sin apenas condiciones.

«Creo que alguien se confunde. No somos nosotros quienes necesitamos apoyos para ir a la investidura», ha recordado Puigdemont.

Em penso que algú es confon. No som nosaltres els qui necessitem suports per anar a la investidura. A veure si ens entenem: les condicions no les posa qui et demana ajuda. Això va al revés. Tens tot el dret a discutir les condicions i a negociar-les, només faltaria. Com quan vas…

