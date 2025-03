Correr desde el autobús a casa, la rutina nocturna de los jóvenes de Barcelona para no ser asaltados

Lo que debería ser un simple trayecto nocturno del transporte público hasta el hogar se ha convertido en una carrera contrarreloj para muchos jóvenes barceloneses. El miedo a ser asaltados ha transformado un acto cotidiano en una estrategia de supervivencia urbana que ellos mismos describen con naturalidad, pese a reconocer su anormalidad.

«¿Practicas el deporte ese de bajar del autobús e ir corriendo a casa?», pregunta el reportero de OKDIARIO. «Muchas veces lo he hecho. Sí. ¿Y del metro? O tenerme que bajar una parada antes de metro», responde una joven, confirmando que estos comportamientos evasivos forman ya parte de su rutina habitual.

Esta realidad no discrimina por género, aunque inicialmente parecía afectar principalmente a las mujeres. «Ya no es cosa de las mujeres», afirma uno de los chicos entrevistados, mientras otro confiesa abiertamente: «Por la noche no voy solo por Barcelona. Me da miedo».

El sprint nocturno desde el transporte público hasta la seguridad del hogar es sólo una de las estrategias que los jóvenes han desarrollado ante lo que perciben como un aumento de la inseguridad. El spray pimienta se ha convertido en otro elemento indispensable para muchos. «Esto precisamente es lo que usamos todas las chicas para salir de noche o ya por la tarde. Depende de la hora cuando ya anochece para ir seguras por la calle», explica una joven sobre este recurso defensivo.

Esta normalización de comportamientos defensivos provoca miedo y preocupación entre los propios jóvenes. «Esto de bajarte del autobús y hacer footing para llegar es raro. Debería ser raro», comenta el entrevistador. A lo que los jóvenes responden con convicción: «Es que lo es. Es que lo es».