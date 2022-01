Diego Camacho, el coronel del Ejército jubilado al que la Fiscalía pide 14.000 euros de sanción por publicar un artículo sobre Pablo Iglesias cuando éste era vicepresidente segundo del Gobierno, ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid que Hugo El Pollo Carvajal sea llamado a declarar en calidad de testigo.

En un escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso OKDIARIO, el coronel pide que se tome declaración mediante testifical anticipada al ex jefe de la Inteligencia venezolana, actualmente encarcelado en la prisión de Estremera a la espera de su extradición a Estados Unidos. «Solicitamos esta prueba anticipada porque es posible que, para el momento de la celebración de juicio, este testigo ya haya sido extraditado» argumenta la defensa de Camacho, para la que esta prueba «es muy pertinente y necesaria», dado que «puede proporcionar un testimonio directo acerca de la financiación de Podemos, el señor Iglesias y de la procedencia de los capitales que percibía, así como de las vinculaciones con Irán y del viaje de Delcy Rodríguez a España, con la finalidad de fundar la exceptio veritaris» reza el documento.

Además, en dicho escrito de conclusiones, la defensa de Diego Camacho solicita que se admitan otra serie de testificales consistentes en tomar declaración a periodistas e investigadores cuyo trabajo ha indagado sobre las vinculaciones de Podemos con el régimen chavista.

Veinte meses de multa

Diego Camacho se enfrenta a una pena de 20 meses de multa a razón de 20 euros diarios por escribir un artículo en el El Correo de España sobre las relaciones del ex líder de Podemos. En la publicación, el militar se limitaba a realizar un análisis sobre una información previamente publicada por el periodista colombiano Herbin Hoyos. Según aseguraba Camacho en una entrevista concendida a OKDIARIO, en dicha columna «hago uso de mi libertad de expresión en un asunto de opinión, con juicios de valor con arreglo a unas informaciones. Hago un análisis, y lo que es mío, lo que yo digo, son las peligrosas relaciones de Pablo Iglesias, que para mí son peligrosas para los intereses nacionales. Para otros, a lo mejor, son aconsejables, pero es una opinión».

En concreto, el militar jubilado se hacía eco de afirmaciones vertidas por el corresponsal de guerra latinoamericano, que narró en una entrevista «las andanzas de Iglesias, Juan Carlos Monedero y José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y Hezbollah». «La peripecia venezolana se inició en 2005, al lograr que Hugo Chávez financiara el proyecto de implantar el comunismo en la Unión Europea, partiendo de España. La vinculación continuó con Nicolás Maduro y desde entonces los tres políticos han cobrado dinero procedente de desfalcos y del narco venezolano», sostenía el periodista.

Por ello, tal y como explicó Camacho en OKDIARIO y reafirma ahora en su escrito de conclusiones provisionales, lo que se refleja en su columna de opinión «es que todo lo que denuncian diversos periodistas debe ser investigado» por los tribunales, pero ello no significa que atribuya directamente a Pablo Iglesias tales hechos. «Yo no estoy acusando a nadie. De hecho en estos momentos, el único acusado soy yo».

Así, la defensa del coronel considera que las penas solicitadas tanto por la Fiscalía como por la acusación particular son «muy elevadas, sin que exista justificación para su imposición» porque «los hechos narrados no son constitutivos de delito alguno». No obstante, «en el hipotético caso de que se condene a mi mandante», se puede leer en el escrito, «el señor Camacho es un pensionista, por lo que la cuota diaria de 20 euros solicitada por el Ministerio Fiscal está totalmente injustificada, debiéndose moderar a seis euros día». Todavía menos justificada está, a su juicio, la cuota diaria pedida por la acusación particular, otrora adalid de la libertad de expresión.