Un coronel del Ejército: «No tener armas nucleares puede convertir a España en objetivo de Rusia»

Es difícil encontrar militares en activo que hablen -en público- a las claras sobre la amenaza rusa actual. Y hacerlo de forma didáctica. Uno de los que sí ha ofrecido su opinión es el coronel de artillería José Pardo de Santayana y Gómez de Olea. Preguntado sobre los objetivos que podría barajar la Rusia de Vladimir Putin ante un eventual ataque nuclear, ha señalado que uno de los escenarios podría afectar a un país europeo sin capacidad nuclear, como por ejemplo España.

Si Rusia utiliza armas nucleares, aunque sean de reducido poder destructivo, contra Ucrania, la OTAN responderá. Y del alcance de esa respuesta dependerá la contrarrespuesta de Rusia. Si es de tipo nuclear, también lo será la rusa. La duda está en quién será el objetivo de esa respuesta. Así lo ha explicado el coronel Pardo de Santayana, coordinador de investigación y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) durante una reciente conferencia en el Ateneo de Santander.

«Rusia ha repetido varias veces que el candidato más importante es Gran Bretaña, porque es el que está más implicado en esta guerra. Atacaría a otra potencia nuclear… pero también (Rusia) puede decidir atacar a un país que no tenga armas nucleares, porque no me puede responder. Y pongo a prueba ya no al país atacado, sino a la organización (la OTAN)», señala el coronel en su intervención.

«¿Son otros los que van a jugarse el futuro de su país para responder a un ataque sobre un país? España, como bien sabemos, no tiene armas nucleares. ¿Es bueno o es malo en este momento? No lo sé. Porque eso nos mantiene más lejos del conflicto… pero también nos puede convertir en objetivo por no tenerlas. Por no tener capacidad de respuesta», advierte.

Guerra nuclear

La tercera de las posibilidades que podría abrirse ante una escalada nuclear del conflicto en Ucrania ya supondría el «intercambio» entre las dos superpotencias nucleares, en referencia a Rusia y a Estados Unidos.

«Rusia se lo pensará mucho antes de atacar a Estados Unidos. Yo creo que sólo emplearía el arma nuclear si Estados Unidos lo hace primero. Rusia nunca atacaría directamente a Estados Unidos. Pero en principio podría atacar a Ucrania. Después podría implicar a algún país europeo si Europa se implicase en la guerra con fuerzas armadas para atacar a Rusia en territorio ucraniano», advierte el coronel.

«El problema, cuando esto empieza, es que ya no sabemos quién lo controla ni cómo. La guerra nuclear tiene un problema, porque si tardas mucho en reaccionar, el otro te puede provocar una destrucción muy grande y tu respuesta es mucho menor. Por eso existen los submarinos nucleares, porque esos no los pueden destruir en un primer ataque», asegura Pardo de Santayana, quien no duda que Estados Unidos y Rusia tienen perfectamente diseñados planes de actuación ante cualquiera de estos escenarios. Sin duda, apocalípticos.