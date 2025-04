La consejera de Industria de Asturias dimite por el accidente que dejó 5 muertos en la mina de Cerredo

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio de Asturias, Belarmina Díaz, ha presentado su dimisión por el accidente que dejó cinco muertos y cuatro heridos en la mina de Cerredo el pasado 31 de marzo. Así lo ha confirmado en una comparecencia en el pleno de la Junta General del Principado.

Durante su intervención, Belarmina Díaz ha dado información relativa al accidente y a los trámites administrativos sobre la explotación. Después de escuchar al resto de portavoces, muy críticos con los controles del Ejecutivo autonómico en las explotaciones mineras, ha anunciado su dimisión.

En su comparecencia, la ya ex titular de Industria ha tratado de hacerse la víctima y ha acusado a PP y Vox de «utilizar políticamente» el accidente y de no tener interés en lo que ocurrió de verdad en la mina de Cerredo. Además, ha manifestado que tendió «la mano» al presidente del PP asturiano, Álvaro Queripo, pero que no recibió respuesta por su parte.

«A ustedes no les importa por qué se produjo la explosión de Grisú de Blue Solving. Tan sólo les interesa ejercer un ataque permanente y personal contra mi persona, que ni yo ni mi familia merecemos», ha manifestado al respecto.

Asimismo, ha explicado que este lunes presentó su dimisión irrevocable al presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, que estaba presente en el pleno. «Gracias, presidente, por haber confiado en mí, pero, como bien sabes, yo acepté el cargo de consejera para trabajar por y para Asturias. Desde el accidente mi único objetivo era investigación, verdad y justicia, y tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia», le ha dicho al líder del Ejecutivo asturiano.

El presidente del PP lamentó este lunes que hayan pasado 15 días desde el accidente y que el Gobierno asturiano no haya asumido ninguna responsabilidad ni haya dado respuesta alguna. «Queremos saber todo lo ocurrido para que lo que ha pasado no vuelva a ocurrir», señaló Queipo, insistiendo en la necesidad de determinar si existe en la Consejería un «problema endémico» en torno a este asunto.

Al respecto, Vox ha manifestado que cree que hubo negligencias o, incluso, un caso «de corrupción» y ha pedido explicaciones al Gobierno por la concesión de ayudas y licencias concedidas a la empresa Blue Solving, que era la encargada de realizar los trabajos. «Nos encontramos, bien sea ante un caso de gravísima negligencia de la administración autonómica y nacional, o bien ante un nuevo caso de corrupción socialista, que es lo que empieza a aparecer», ha denunciado su secretario general en el Congreso, José María Figaredo.

El accidente de la mina de Cerredo

La explosión en la mina de Cerredo, en Degaña (Asturias), tuvo lugar el pasado 31 de marzo. En el accidente, murieron cinco mineros y cuatro resultaron heridos graves. La hipótesis que más fuerza tiene es que el estallido se dio por la acumulación de grisú, un gas que se encuentra en las minas de carbón y que es capaz de crear atmósferas que son inflamables y explosivas.

El suceso tuvo lugar en el tercer nivel de esta mina subterránea de carbón, a varios metros de profundidad, donde se encontraban las víctimas. Los heridos fueron trasladados a la provincia de León, unos directamente y otros tras ser atendidos por los Servicios de Emergencias. Respecto a los fallecidos, tenían edades comprendidas entre los 32 y los 54 años.

El pasado viernes, 11 de abril, la consejera de Industria confirmó que los técnicos de la inspección detectaron indicios de extracción irregular de carbón en la mina. En una comisión parlamentaria, aseguró que la empresa Blue Solving no tenía ningún permiso para extraer carbón en la zona en la que se produjo el fatal accidente.

En base a las inspecciones realizadas, Belarmina Díaz dijo que de confirmarse esos indicios de extracción de carbón, el Principado exigirá que la empresa asuma todas las responsabilidades que le correspondan «con toda la fuerza de la ley». «No estaríamos hablando de un incumplimiento o de un simple incumplimiento administrativo, sino de una irregularidad legal con consecuencias letales, de una actividad de altísimo riesgo, además, que ponía en peligro la vida de los trabajadores», dijo la ya ex dirigente asturiana.

Los inspectores pudieron ampliar el martes 8 de abril sobre el terreno la información sobre lo sucedido. En ese piso tercero, en el que no había permiso para extraer carbón, descubrieron dos huecos. El primero tenía una longitud de 18,2 metros y el segundo, una longitud estimada de 24,6 metros. Tenían una altura aproximada, según recoge el acta de inspección, de unos 25 a 30 metros y unos aproximadamente 0,8 metros de anchura.

En la misma explotación se produjo un accidente mortal en 2022, que también dejó un herido grave. En abril de 2023 se levantó la paralización después de los ocho meses. Pero se continuó investigando y hay expedientes sancionadores, según explicó Belarmina Díaz. En cuanto al cambio de titularidad de la explotación con posterioridad a una compañía con lazos familiares con la anterior, Díaz dijo que todo se realizó conforme a la legislación vigente y a los procedimientos reglados.

En cuanto a los avisos sobre extracción de carbón en la zona presentadas por guardas del medio rural, manifestó que la Dirección General de Minas solamente llegó un acta al respecto de fecha del 13 de julio de 2023 y que se dio contestación el 30 de octubre para decir que no existía autorización para extraer carbón. «El resto de inspecciones de las que tenemos conocimiento que se realizan en los montes no han sido trasladados al Servicio de Minas», sentenció.