Un profesor de Valencia: "Con 15 años de experiencia iré al paro por no saber valenciano".

La dictadura lingüística de Ximo Puig y Mónica Oltra amenaza con dejar sin trabajo a miles de valencianos que trabajan para la Administración pero no disponen del título que acredita su nivel de conocimiento de la lengua valenciana. Marcos —que así llamaremos a este profesor que ha accedido a contar su historia en OKDIARIO y que prefiere preservar su identidad— tiene más de 15 años de experiencia como profesor y el próximo curso se quedará en el paro.

“Por no tener el requisito lingüístico nos vamos a la calle, no directamente a la calle porque no nos quitan nuestro puesto de bolsa pero nos obligan a desactivarnos”, explica. Lo que significa que, sólo en caso de que presente el título, podrá preservar su puesto en la lista de interinos de la Generalitat Valenciana.

“En el sistema está entrando gente que no tiene experiencia profesional a nivel de docencia ni a nivel de nuestra profesión”, asegura el entrevistado.

Ahora, según las nuevas directrices “el requisito que prevalece es el requisito lingüístico”. Según relata este docente, “puedes tener cero años de experiencia y cero años de experiencia profesional pero, por tener un título de valenciano, te sitúas por delante de gente con mucha experiencia”, lamenta.

El caso de Marcos es uno más de los muchos profesionales que ven amenazados sus puestos de trabajo: “Llevo quince años trabajando para la Administración como profesor de cocina y pastelería y soy el número 6 de mi bolsa”, asegura. Sin embargo, tras el decretazo, “si Consellería detecta que te dan un puesto de trabajo y no reúnes el requisito de la capacitación del valenciano te quitan de la bolsa y pierdes tus derechos de por vida”.

El profesor, que dice sentirse “deprimido y frustrado”, sólo puede esperar a que llegue septiembre y que le “den el paro”. Según el entrevistado, ha intentado en múltiples ocasiones hacerse con el título pero no lo ha conseguido.

Su crítica no se basa únicamente en el requisito, sino en la implantación sorpresiva del mismo que ha impedido a muchos poder formarse para ello: “Ahora los jóvenes ya tienen ese nivel porque lo estudian en el colegio, pero nosotros no”, sentencia.