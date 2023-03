La golpista fugada Clara Ponsatí ha vuelto este martes a España sin entregarse a las autoridades después de vivir cinco años entre Escocia y Bélgica después del 1-O. Es más, la eurodiputada de Junts per Catalunya, que ha llegado a España a través de la frontera con Francia, ha vuelto desafiando al juez Pablo Llarena: «si me detiene, habrá consecuencias». Ponsatí, en una rueda de prensa que ha ofrecido en Barcelona esta tarde, ha asegurado que «no voy a reconocer la autoridad del juez Llarena». La política catalana ha justificado su retorno sin entregarse por qué «me tomo la democracia como un deber».

La ex consejera de Educación tiene en vigor una orden de detención en España por un delito de desobediencia por la organización del referéndum ilegal del 1-O. Por lo que de forma inmediata debería ser detenida y puesta a disposición del Tribunal Supremo. Una detención que por ahora no se ha producido. Y es que Clara Ponsatí goza de inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputada, hecho que podría no motivar su arresto. «Si existe la detención, cuando sea, ya veremos cómo reaccionamos. Sería una detención para tomarme declaración, no para encarcelarme» ha afirmado.

En su comparecencia, la dirigente separatista ha recalcado que «no he venido a hacer ningún pacto con el Estado, sino a seguir plantando cara, como hice cuando me fui». «Me siento muy bien, contenta por poder volver a pisar la Cataluña del sur» ha afirmado Ponsatí que ha declarado que a partir de ahora vivirá entre Bruselas, Estrasburgo y la Ciudad Condal.

Apoyo

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha expresado «todo su apoyo» a una decisión «enmarcada dentro de la confrontación inteligente», ha señalado este martes, minutos después de trascender el regreso de la ex consejera del Govern de Puigdemont.

«No ha cometido ningún delito. El referéndum del 1-O fue legítimo, con todas las garantías democráticas, y nadie debe ser perseguido por haber puesto las urnas», ha arengado Turull, que también ha «instado al Estado español a respetar la inmunidad» que Ponsatí «tiene como eurodiputada».

El regreso de Ponsatí se produce meses después de la reforma del Código Penal y la derogación de la sedición, y también de que el juez instructor Pablo Llarena emitiera un nuevo auto en el que sólo le imputaba desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel.

Ya el pasado mes de enero, la golpista catalana adelantó que volvería «lo antes posible» y que no se presentaría ante las autoridades, al no reconocer la jurisdicción de Llarena. «Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100% no las tenemos», intentó justificar su postura entonces.