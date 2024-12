El ‘clan Benasque’: así se fraguó la conexión entre Sánchez, Begoña y Barrabés en los Pirineos

Pedro Sánchez ha vuelto con su mujer Begoña Gómez a la zona cero de la corrupción para pasar unos días en la nieve. En concreto, a Benasque, el pueblo natal de Carlos Barrabés, socio de Gómez y, como ella, imputado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En este idílico destino de los Pirineos se fraguó el clan Benasque, una red -revelada por este periódico- que agrupa a políticos del PSOE y empresarios, entre ellos Barrabés, y del que forman parte Sánchez y Gómez. A todos ellos les une su pasión por la montaña, la política y los negocios.

Carlos Barrabés, empresario del grupo Barrabés, conocido por sus tiendas especializadas en escalada y alpinismo, es natural de Benasque, donde nació en 1970. Junto a su padre, que ya tenía este negocio, y su hermano, impulsaron la marca a través del comercio por Internet, llegando a hacer buenos números en Estados Unidos. Barrabés diversificó su oferta y se adentró en el mundo de la innovación, estrechando lazos con empresas tecnológicas y asesorando al Banco Santander. Además del montañismo, su red de empresas, como Barrabés.biz o Innova Next SLU, pasó a ser contratista del Gobierno para servicios de consultoría de empresas públicas como Red.es, el CSD o Renfe.

Pedro Sánchez entró en el clan Benasque-Valle de Arán del empresario Barrabés antes de su llegada al Gobierno, cuando era secretario general del PSOE en la oposición, compartiendo con el después socio de su esposa amistades, proyectos y jornadas de montaña en el corazón del Pirineo. Begoña Gómez también ha frecuentado Benasque, en el corazón del Pirineo oscense, y el cercano Valle de Arán, en Lérida, hasta donde llegan los tentáculos del clan de Barrabés. La esposa del presidente anunció en 2020 su máster en Transformación Social Competitiva (TSC) -ahora retirado- y la cátedra del mismo nombre en la UCM, un proyecto ideado por Barrabés.

Si bien desde entonces actuaron como socios, hasta el punto que ella -como codirectora de otro máster en fundraisign en la UCM- recomendó al Gobierno que contratara (y así fue frente a otras firmas candidatas) al empresario aragonés a través de la empresa pública Red.es. Por ello, un juez de Madrid le investiga como presunta autora de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Las ramificaciones del clan Benasque

Estos son los principales integrantes de este grupo de intereses alrededor de Barrabés, el gurú de la cátedra de Begoña Gómez que fue recomendado por la mujer del presidente para recibir adjudicaciones públicas, ahora bajo investigación judicial:

Félix Jordán de Urríes, monitor de esquí de Sánchez y ex concejal del PSOE en Benasque. Este joven (1984, Laguarres) amante de los deportes «en el medio natural» fue gerente entre 2013 y 2019 del Club Esquí Valle de Benasque. Allí, a modo de monitor particular, ayudó a Sánchez a perfeccionar su esquí, a la vez que militaba en el PSOE. Entre 2015 y 2020 fue teniente alcalde en el Ayuntamiento de Benasque, concejal de Turismo y Deporte y portavoz Grupo Municipal Socialista.

El gran salto lo dio en 2021 cuando fue nombrado director general de la Fundación Deporte Joven, adscrita al Consejo Superior de Deportes (CDS), que pertenece al Ministerio de Educación y Deportes. Amigo de la familia de Barrabés, también tiene amistad con Paco Boya, ex síndico del Valle de Arán, ex presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas) y actual secretario de Estado para el Reto Demográfico. Uno de los contratos a Barrabés investigados por la Guardia Civil en el caso Begoña Gómez lo adjudicó el CSD.

Miguel Gracia, factótum del PSOE del Alto Aragón. El ex presidente de la Diputación de Huesca también forma parte, junto a Barrabés y Paco Boya, de ese lobby de los territorios de montaña que reclaman «igualdad de oportunidades» frente a las grandes ciudades. Presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontaña), entidad que también presidió Boya y que apoya Barrabés, Gracia manejó los hilos del socialismo oscense durante muchos años y apostó fuerte a favor de Pedro Sánchez en las batallas internas.

David Cierco, ex director general de Red.es. OKDIARIO reveló esta semana que también es amigo de Barrabés, como demuestra una conversación de ambos en redes sociales donde Cierco dice al empresario: «¡Wow!, qué recuerdos», afirma con relación a su coincidencia en Benasque. Esto no llamaría la atención si no fuera porque Cierco fue quien firmó los pliegos de los contratos millonarios de Red.es, empresa pública del Gobierno, que acabaron en manos de Barrabés tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez. Además, Cierco, que fue candidato del PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en 2011, es próximo a Sánchez, pues ambos formaron parte del círculo de Miguel Sebastián y trabajaron juntos en Ferraz.

La otra gran familia del clan Barrabés es la conformada por el cercano Valle de Arán, donde un nombre sobresale por encima del resto: Paco Boya, ex síndico del Valle de Arán, vinculado al PSC, que fue premiado por su amigo Sánchez en 2020 con el cargo de secretario de Estado para el Reto Demográfico en el Ministerio de Teresa Ribera.