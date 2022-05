Chanel responde a los ataques que sufrió del PSOE y Podemos: “Al final todo está en su sitio”

Chanel no se calla. La representante de España en Eurovisión 2022 ha recordado este martes las críticas que recibió de personas del PSOE, Podemos y otros partidos que cuestionaron con dureza su designación. «Al final todo se ha colocado donde tenía que ser», ha comentado la artista en una rueda de prensa en Televisión Española.

«Personalmente soy una mujer positiva, que veo el lado bonito de las cosas. Con lo cual todavía no he hecho esa lectura», ha respondido preguntada sobre el «eurodrama» que provocó «sinsabores y lágrimas» cuando la izquierda se posicionaron con Rigoberta Bandini y Tanxugueiras y en contra de Chanel. La tercera mejor posicionada en Eurovisión 2022 confirma que al final «todo ha merecido la pena mirando hacia atrás».

«Lo malo pasó y lo malo está detrás. Nosotros no hemos trabajado para callarle la boca a nadie, que me lo preguntan mucho. No hemos callado bocas, somos tremendos profesionales, somos apasionados con lo que hacemos. Hemos trabajado para nosotros y para la candidatura», ha desarrollado. «No hemos mandado energía a eso. No le hemos prestado atención a eso», ha zanjado.

Del mismo modo, María Pérez-Marín ha agregado: «No hemos trabajado para nadie más que para nosotros. Lo hemos hecho lo mejor posible, ya está. Sinceramente, he hecho oídos sordos a absolutamente cualquier comentario que sean críticas no constructivas. Todo lo que sea externo a nuestro trabajo, hacemos oídos sordos y a seguir trabajando». A lo que Chanel ha apostillado: «Totalmente».

Haters

Por otra parte, Chanel ha reprochado a estos haters: «No tengo rencor, pero aprendamos de esto como sociedad». «A los que no estaban y ahora sí, me alegro de que te hayas unido al barquito de esta canción. Sigo con el mismo discurso que en enero, tenemos que tener cuidado con las redes sociales, detrás de la pantalla hay personas, yo estoy fuerte, pero hay gente que le puede destrozar», ha expresado la artista nacida en Cuba y criada en Cataluña.

«Tenemos muy claros quiénes son los nuestros y los que no lo son, no hace falta escupir odio, ni poner malas caras. Simplemente, este es nuestro circulito de amor y luz, y de aquí no nos saca nadie», ha zanjado.

En este punto, ha agregado: «He vivido cosas muy feas a lo largo de mi vida, cosas que siguen siendo realidad a pie de calle. Le diría a las niñas a las que puedo servir de ejemplo, les diría que sean libres, que nadie les condicione, que sigan soñando lo que quieran, que no pierdan la pasión, que les guste la música, la ropa, los colores, los sentimientos… que quieran».