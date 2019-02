El estratega político de Puigdemont acusa a Torra y Torrent de tener “miedo” a enfrentarse al Estado

Agustí Colomines ha llamado miedosos al jefe del Govern, Quim Torra, y al presidente del Parlament, Roger Torrent, por no investir a Puigdemont y así evitar enfrentarse al Estado de Derecho. Colomines es uno de los ideólogos de la Crida Nacional, el nuevo partido de Puigdemont, y uno de los cerebros históricos del separatismo.

“La independencia no se conseguirá jamás con renuncias. El miedo no se impone. Nace dentro de nosotros mismos, cuando la percepción de correr peligro aumenta de tal manera que nos lleva a tomar decisiones erróneas. Porque el miedo puede convertirnos en traidores. O puede paralizarnos por completo”, escribe Agustí Colomines en su artículo del medio digital independentista de ‘Elnacional.cat’.

Bajo el título de “El riesgo de comprometerse”, Colomines manda un mensaje claro al actual Govern de Torra: “Dedicarse a la política con miedo en tiempos convulsos es, por descontado, un error. Todos los políticos que hoy están en primera fila deberían saber que tienen una deuda con los dirigentes del 1-O que cayeron en manos del adversario. Por lo tanto, hoy están al frente de la Generalitat porque tomaron el relevo de aquellos que el Estado tomó como rehenes. Nada de alegrías, pues”.

Agustí Colomines insta a los mandatarios de la Generalitat a renunciar a sus cargos si “tienen tanto miedo que pierden el coraje”. “Siempre estarán a tiempo de reconocerlo, como hicieron los consellers del Govern de Carles Puigdemont que en julio de 2017 dimitieron y fueron sustituidos por otros políticos. Los sustitutos son los que hoy están en la cárcel o en el exilio precisamente porque asumieron el riesgo de comprometerse”, añade el historiador separatista.

“ERC impidió la investidura”

Este jueves se cumple un año de la investidura fallida de Carles Puigdemont para retomar su puesto al frente de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155. Colomines recuerda que fue Roger Torrent el que decidió aplazar el pleno de investidura de Puigdemont al ser suspendido por el Tribunal Constitucional. “La restitución del ‘president’ fue el gran reclamo electoral de JxCat y la mayoría de los parlamentarios de la coalición estaban dispuestos a asumir el riesgo de restituir al ‘president’ depuesto por la imposición del artículo 155. No todos, cierto es, porque la minoría controlada por el PDeCAT más ‘pascalista’ fruncía el ceño sin ningún disimulo, cosa que aprovechó el presidente del Parlament, el Molt Honorable Roger Torrent, para desconvocar el pleno”, recuerda.

“ERC se aprovechó de aquellas horas de desconcierto e impidió lo que habría sido lo más normal: que el president Puigdemont fuera investido. ¿Habría habido más represión? Seguramente, pero ¿dónde está escrito que un combate como este no tendrá consecuencias?“, destaca el historiador catalán.

“Sin muertos, el proceso es largo”

Agustí Colomines es uno de los ideólogos de la Crida Nacional, el partido que lidera ahora Carles Puigdemont y en el que se encuentra también Quim Torra. Nació en Barcelona en 1957. Es historiador y profesor de la Universidad de Barcelona, además de colaborador en varios diarios independentistas. Es considerado uno de los cerebros históricos del separatismo catalán. Fue destituido por Mariano Rajoy como director de la Escuela de Administración Pública de la Generalitat durante la aplicación del artículo 155, cargo por el que cobraba más de 81.000 euros anuales.

Agustí Colomines, ideólogo de Puigdemont y Torra, tipo que esparcía odio cuando dirigía la Escuela de Administración Pública de la Generalitat:

-¿Debe haber muertos para conseguir la independencia?

-En todas las independencias del mundo ha habido muertos.

Colomines cree que no habrá independencia en Cataluña “sin muertos”. Así lo afirmó el pasado 17 de octubre en una entrevista concedida al canal público de ‘La Xarxa’. “Por el momento, en todas las independencias del mundo ha habido muertos. En la nuestra, hemos decidido que no los queremos. Si decides que no los quieres, pues tardas más, el proceso es mucho más largo“, aseguró en aquella entrevista. “¿Normalizar qué? Mientras haya presos y exiliados, ¿que queremos normalizar?”, añadió en la misma.