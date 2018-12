Dante Fachin carga contra Colau por decir que “los CDR no ayudan cortando carreteras”

El ex secretario general de Podemos Albano Dante Fachin ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haber dicho públicamente ésta que “los CDR no ayudan cortando carreteras”. Al ex dirigente podemita no le ha sentado bien que la primera edil de la Ciudad Condal se manifestase crítica tras los últimos sucesos protagonizados por los violentos CDR este pasado fin de semana en las principales autopistas de Cataluña.

Escribió Dante Fachin en su cuenta de Twitter que “en el mismo momento en que se está desatando la enésima caza de brujas del bloque del 155 contra los CDR, Ada carga contra ellos. No era eso lo que defendíamos @AdaColau. Decíamos que la movilización era la base de cualquier cambio real”.

Ada Colau fue, en su momento, una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona, en 2009, y su portavoz hasta el año 2014. Desde 2015 es alcaldesa de Barcelona y en numerosas ocasiones ha salido a defender públicamente las acciones violentas de los llamados “Comités de Defensa de la República”, asegurando que sus protestas son “pacíficas y lógicas”.

Sí que es cierto que Colau ya se ha mostrado crítica también en las últimas fechas con el president Quim Torra, al que ha llamado “irresponsable” por su apoyo a la ‘vía eslovena’. Colau criticó las manifestaciones de Torra en las redes sociales, refiriéndose al tuit que ayer publicó la cuenta oficial del Govern con las palabras del president: “Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres”.

De Dante Fachin se conoció recientemente que el Govern de Torra estaba preparando un ‘chiringuito’ público para acoger a una serie de ‘descolocados’ afines al separatismo, incluyéndole a él. El organismo se llama Consejo Asesor para el impulso del Foro Cívico y Social para al Debate Constituyente y lo preside el cantautor y exdiputado Lluís Llach.