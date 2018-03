Los separatistas apuntan la placa de los mossos que cumplen la ley para purgarlos tras el 155

Los independentistas están elaborando listados de mossos que cumplen con su deber en el mantenimiento del orden público para su persecución y purga una vez termine la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Se trata de listas negras que, según fuentes de la policía autonómica, recogen y hacen circular agentes partidarios del golpe y que siguen apoyándolo desde un segundo plano tras la intervención de Interior.

En esas listas, se requiere a cualquier persona, sea mosso o un simple ciudadano, a que aporten datos que ayuden a identificar a esos policías. Con este objetivo, piden que se faciliten el número de identificación del agente, la fecha, el lugar y si el mosso en cuestión intervino o no en algún tipo de carga policial.

Un ejemplo es el listado realizado tras las cargas policiales de los mossos con motivo del Mobile World Congress del pasado febrero. El domingo día 25 de ese mes, varios centenares de radicales convocados por los autodenominados comités de defensa de la república (CDR) intentaron dificultar el acceso del Rey Felipe VI a la recepción oficial de autoridades que se ofrecía en el Palau de la Música de Barcelona.

Antidisturbios en la diana

Los separatistas llegaron a romper el cordón de seguridad dispuesto en las calles aledañas, provocando enfrentamientos con los Mossos d´Esquadra dispuestos para evitar incidentes ante la llegada del monarca. Ante la violencia de la convocatoria de estos comités de agitación callejera, efectivos de la Brigada Móvil de los Mossos (conocidos como BRIMO, el equivalente a los antidisturbios en otros cuerpos) y los del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO, especialistas en orden público y seguridad) se vieron obligados a intervenir para impedir que alcanzaran su objetivo.

Los radicales piden así que se proporcionen los números de Tarjeta de Identificación Profesional, denominados TIP, y que los mossos están obligados a lucir en la pechera de su uniforme desde 2008. En el listado puede verse una docena de agentes ‘marcados’ por su actuación en la manifestación de los golpistas. En él aparece el código (personal e intransferible, y que se otorga de menor a mayor, por orden de antigüedad), la fecha de 25 de febrero de 2018, y el lugar de las intervenciones, la Vía Layetana en Barcelona.

Delación con imágenes

Pero el dato más significativo y que buscan los independentistas que siguen ejerciendo de ‘policía política’ dentro del propio cuerpo es el de si cada agente actuó en la carga policial. Algo que confirman con un ‘sí’ en tres de los doce agentes marcados.

Por si existiese además alguna duda, en mensajes que están difundiendo en redes de comunicación convenientemente protegidas, imparten las correspondientes instrucciones que confirman esa labor de delación y señalamiento de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

Según puede leerse en este texto al que ha tenido acceso OKDIARIO, piden que “en cada concentración o manifestación en que haya cargas policiales identifiquéis el máximo de mossos posibles y enviadnos el número de identificación (con imágenes si es posible) indicando la ubicación y si han cargado o no“. Mensajes que además se están moviendo bajo un encabezamiento que no esconde la intencionalidad de esta iniciativa dirigida contra los mossos que no siguen las directrices golpistas: “Ni olvido, ni perdón”.