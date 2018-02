La Audiencia Provincial de Tarragona ha admitido el recurso presentado por la defensa de una de las personas supuestamente heridas el pasado 1-O por las cargas presuntas policiales para contener a quienes forzaban la legalidad celebrando un referéndum prohibido de independencia de Cataluña en Sant Carles de la Ràpita e insta al Juzgado de instrucción número 4 de Amposta a reabrir la causa.

Los magistrados de la Audiencia argumentan que el archivo se decidió de forma precipitada y que hay que investigar convenientemente la denuncia.

El 23 de octubre pasado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Amposta archivó la denuncia de este vecino al considerar que “no existían datos suficientes para conocer la identidad de los posibles responsables”, ya que el denunciante no había aportado datos que permitieran la identificación de los antidisturbios que le agredieron.

La defensa del denunciante presentó recurso de reforma, en la que se especificaba que se había identificado el agente presuntamente causante de las lesiones.

Sin embargo, la juez desestimó nuevamente el recurso, con el argumento de que la identificación no se había acompañado de ningún documento que constatara la identidad del agente.

Ante esto, la defensa del herido recurrió en apelación a la Audiencia de Tarragona argumentando que no se había efectuado ninguna diligencia de investigación para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 1 de octubre para parte del juzgado instructor.

Ahora, la Audiencia Provincial considera que el archivo fue precipitado ya que “hay un margen razonable de investigación que le incumbe al juez de instrucción en cumplimiento de las propias finalidades de la fase previa, con la ineludible obligación de profundizar en la investigación” y, por tanto, no comparte que no haya motivos suficientes para investigar a los presuntos autores de las lesiones, “cuando además no se ha desarrollado un esfuerzo de investigación oportuno y razonable”.