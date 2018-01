Boadella y Dalí en los primeros sellos de Tabarnia

Tabarnia ya tiene varias propuestas para sus sellos oficiales. En una aparece el retrato de Albert Boadella, el presidente en el exilio de Tabarnia; en otra, Salvador Dalí. Estas ideas se están difundiendo en las redes sociales por ‘ciudadanos’ de esta región virtual, compuesta por Barcelona y Tarragona, que pone al independentismo ante el espejo de sus contradicciones.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acaba de emitir el primer sello dedicado a Albert Boadella, Molt Honorable Presidente de Tabarnia.

A ver cuánto tarda el envidioso Toni Albá en pedir a TV3 que le saque el suyo. pic.twitter.com/9T1fvWWR9h — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) 23 de enero de 2018

Buenas noches a todos los españoles de bien.

Mientras los indepes insisten en el rollo de la corona catalano-aragonesa, pasan de la efeméride de la muerte de Dalí, un español universal.

En la Cataluña actual, no interesan los catalanes que se sienten españoles, aunque sean genios pic.twitter.com/KOHDSCOlwH — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) 23 de enero de 2018

Hace unas semanas, se presentó ante los medios a Albert Boadella como el presidente en el exilio de este movimiento. El actor y director teatral aparecía en un discurso grabado a modo de videoconferencia para emular de forma satírica la fórmula telemática que utiliza Puigdemont para dirigirse a los miembros de su partido y con la que pretende ser investido.

“En este proceso destructivo, nuestra actitud será jovial, explícita, pero también muy catalana, así… butifarra a la Cataluña que nos quieren imponer“, recalcaba Boadella haciendo al tiempo que hacía una ‘butifarra’ con sus brazos.

A pesar de ser una región ficticia, Tabarnia cuenta también con una bandera propia y con un himno oficial que todavía falta por decidirse debido a la multitud de propuestas. La enseña de esta nueva ‘comunidad autónoma’ cuenta con una alta demanda y ya es habitual verla en balcones de Cataluña.

El movimiento tabarnés está logrando un gran impacto internacional. Medios como Le Monde, The New York Times, Euronews, la BBC o AFP ya lo han difundido. Uno de los últimos en sumarse fue el canal belga RTBF, justo en el país en el que está fugado el ex presidente del Govern, Carles Puigdemont, para evitar a la justicia española.