Ni Ponzano ni Jorge Juan: la mejor calle de Madrid con bares de moda y raciones al mejor precio

Madrid tiene cantidad de zonas de moda con sus bares y restaurantes. En este caso, y aunque las zonas de Ponzano y Jorge Juan se engloban entre las más destacadas por los locales que agrupa, en este momento la mejor calle de Madrid con bares de moda es Recoletos. Veamos algunos de los establecimientos que puedes encontrar, cómo comer y el precio que puedes pagar si vas de tapas.

Realmente no es nada nuevo, es una de las calles, junto a otras, para realizar un buen tapeo. Hay muchos restaurantes y también tiendas de moda, por lo que puedes hacer un buen recorrido, salir un sábado o un día entre semana por la tarde para ir de compras y luego de tapeo. Y si vas de turismo a la ciudad, tras ver algunos de los monumentos emblemáticos, no te puedes perder esta zona para moverte y conocer cómo es Madrid por la noche. Además, debes conocer Paseo de Recoletos, con ese trazado original de 1840, siendo uno de los paseos más bellos de Madrid gracias a su espléndido arbolado y a las esculturas e hitos arquitectónicos repartidos por todo su trazado. Según Turismo de Madrid, desde el siglo XIX, es un céntrico bulevar y prolongación del Salón del Prado, que comprende el eje viario entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de Colón.

La mejor calle de Madrid con bares de moda

Entre algunos de los establecimientos que podemos recorrer en esa calle tan de moda para salir y pasarlo bien está Al Mounia, un restaurante definido como alta cocina magrebí, referente ya de la ciudad consiguiendo que vayamos y nos traslademos, por un instante, a Marruecos, sin salir de la capital.

A su vez, está Recoletos Jazz Madrid donde pasarlo bien con sus actuaciones en directo, de música y sus buenos cócteles. Casa Canito se define por el tapeo retro moderno de esta zona «La movida madrileña nos abrió después de muchos años al mundo, al pop, rock y punk más moderno y vanguardista. En aquel Madrid se juntaban con naturalidad lo cañí con el pop art de Warhol, al alcalde Tierno Galván con Kaka Deluxe, Radio Futura y militares golpistas en las Cortes, Macnamara en baretos llenos de serrín y cabezas de gamba… juntemos esos dos mundos, traigámoslo al ahora y esta es nuestra visión del tapeo retro/moderno», definen en su web.

Por su parte, The Library Boutique es todo un homenaje al vino y a aquellos que lo saben disfrutar, con Bar Gastronómico, y Club Privado. Un triple concepto que no solo amplía la oferta existente, sino que invita a explorar una nueva manera de vivir la cultura del vino. Al cruzar las puertas de esta particular biblioteca, encontrarás unas 3.500 referencias de los mejores vinos del mundo.

Para buenos cócteles, debes ir a Harrison 1933, que fue el año en el que gracias al Acta Cullen-Harrison, se legalizaba la venta de alcohol en EEUU tras la ley seca. 88 años después Harrison 1933, homenajea este gran momento de la mano de los mejores cócteles. Alma y sabor a club inglés, es la estética que encontramos en el número 16 de la C/ Recoletos. Escenario en el que la experiencia está condenada a convertirse en baile.

El Barril de Recoletos es una marisquería moderna con barra de tapeo y decoración temática. Este local ofrece una experiencia gastronómica única con una barra de tapeo y una encantadora decoración temática, donde los fotomurales de crustáceos y los techos de madera crean un ambiente acogedor. Deléitate con esta amplia selección de mariscos frescos y deliciosos.

Grace Madrid, por su parte, es un fantástico rincón donde música y estilo se fusionan en una experiencia única. Un club que rinde homenaje a las historias que nos ha dado la escena musical desde los 80’s y hasta la fecha.

Aquí, su barra es el punto clave para recuperar las tardes de Madrid, junto a amigos y donde la música es el hilo conductor que te transporta disfrutar de una experiencia que despertará todos tus sentidos.

Qué ver y visitar en este famoso paseo

Como hemos señalado, Paseo Recoletos es famoso en Madrid por albergar cantidad de lugares y zonas turísticas. Si estás de visitar en la ciudad, A lo largo de su recorrido se pueden admirar palacios del siglo XIX reconvertidos en importantes centros culturales, como los que albergan la Casa de América, la Fundación BBVA o la Fundación Mapfre, así como cuidados jardines y cafés históricos, como el Café Gijón o terrazas como la del Café del Espejo.

El propio ayuntamiento, destaca que, en la mediana del paseo, que sirve como lugar de celebración de algunas ferias a lo largo del año, se suceden varias fuentes y estatuas decorativas.