El PNV se ofrece al PDeCAT para participar en su campaña para las elecciones del 21-D

El PNV está dispuesto a participar en actos electorales de Cataluña si se lo piden el PDeCAT o Junts per Cataluña, candidatura encabezada por el ex president, Carles Puigdemont, según ha asegurado la presidenta de la formación nacionalista en Vizcaya, Itxaso Atutxa.

Además, Atutxa ha dicho que espera que la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, haya puesto “el mismo tesón y esfuerzo” en la candidatura de Barcelona para acoger la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que en las manifestaciones convocadas la ciudad condal “con ese españolismo tan ferviente que les ha salido a algunos últimamente”, en alusión a las convocadas por Sociedad Civil Catalana (SCC).

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, la dirigente peneuvista ha dicho que cree que hay “contactos permanentes” entre representantes de su partido, “tanto con gente del Govern como con gente del PDeCAT”, con los que “históricamente” tienen una relación “muy estrecha”. “Lo ha sido en los últimos meses y lo sigue siendo”, ha afirmado.

A su juicio, tras las elecciones del 21 de diciembre, “no van a cambiar sustancialmente” las mayorías ni “los bloques” que existen en la actualidad en Cataluña. “Tendrán que sentarse y hablar. Es verdad que no fue posible en el pasado. Igual ha tenido que pasar todo esto, desgraciadamente, para que se sienten a hablar. Haber tenido que llevar a un país a este situación, y lo digo por parte de todos los que han actuado, me parece grave. Pero, en cualquier caso, no hay otra alternativa que el diálogo y la política”, ha afirmado.

Asimismo, Itxaso Atutxa ha señalado que el PNV podría estar en algún acto electoral en Cataluña si se lo pidieran el PDecAT o la plataforma de Junts per Catalunya, cuya candidatura encabeza Carles Puigdemont. “Siempre estamos a su disposición y, cuando nos llama, siempre estamos allí”, ha dicho.

Barcelona sin la EMA

Atutxa ha explicado que le “irrita mucho” oír a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, “echar el cien por cien de culpa” al ‘procés’ del fracaso de la candidatura de Barcelona para acoger la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

“¿Alguien nos ha contado cómo han sido las intervenciones, por ejemplo, del Ministerio español de Asuntos Exteriores o del Ministerio de Sanidad en las diferentes cancillerías, que es donde se consiguen ese tipo de votos, o es que la patadita para delante con el procés también sirve para esto?”, ha indicado.

A su juicio, es posible que, “con todo lo que ha sucedido en los últimos meses”, Barcelona no fuera “el sitio con más estabilidad en Europa en este momento, pero seguramente sí era una de las ciudades con un ecosistema muy interesante para que esa agencia se pudiera situar allí”.

“Yo he visto a la ministra muy activa en las manifestaciones que se convocaban con ese españolismo tan ferviente que les ha salido a algunos últimamente. Con todo el respeto, espero también que haya puesto el mismo esfuerzo y el mismo tesón en intentar que Barcelona se llevara realmente esa candidatura”, ha dicho.

La vía vasca

La presidenta del PNV en Vizcaya considera que la denominada ‘Vía vasca’ sí podría ser aceptada en la UE y ha señalado que Europa “ha reaccionado así” con el tema catalán “ante la intención unilateral de un territorio europeo de desanexionarse o desligarse de lo que es el Estado”.

“Pero, en cambio, Europa reaccionó de otra manera, por ejemplo, cuando, de común consenso y acordado entre el Gobierno de Londres y Escocia, se llega a un referéndum pactado y acordado, y a una pregunta pactada y acordada. Europa no se opuso a ese referéndum”, ha señalado.

Por ello, cree que la denominada ‘Vía vasca’ “podría ser perfectamente aceptada por el resto de países europeos, pero, para eso, también hay que tener una mayoría suficiente en Euskadi” en dos sentidos: en el de “la capacidad del derecho a decidir”, y en la cuestión de “si se quiere permanecer en la relación” que existe en la actualidad con el Estado o se prefiere “otro estatus”.

Derecho a decidir

Itxaso Atutxa cree que “el derecho a decidir debería estar dentro del acuerdo mínimo al que se llegue en la ponencia de autogobierno”. “Una cosa es que este país tenga derecho a decidir, que se le reconozca”, ha señalado, para lo que considera importante la aportación de Podemos, aunque ha dicho que la formación morada “no va a apoyar una posible independencia, por ejemplo, de Euskadi dentro del Estado”.

“Pero sí están a favor de que este pueblo pueda decidir o no en libertad y enfrentarse a una pregunta de ese tipo. Yo creo que sí hay una mayoría para reconocerle a este país un derecho a decidir sobre su futuro, pero no se si hay una mayoría que quisiera independizarse”, ha destacado.