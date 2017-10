El ex presidente del Govern, Carles Puigdemont, no ha pisado este lunes el Palau de la Generalitat. No ha acudido a recoger sus objetos personales de su despacho ni tampoco ha ido a la reunión de su partido, el Consejo Nacional del PDeCAT, ha celebrado en su sede. El motivo es que Puigdemont ha viajado a Bruselas en busca de apoyos políticos.

Así lo ha asegurado el diario ‘El Periódico’ y han confirmado también a la agencia Europa Press fuentes conocedoras de la situación. Los apoyos políticos que busca el ex presidente del Govern son los dirigentes nacionalistas flamencos.

Como ya informó OKDIARIO el pasado viernes, el ex líder del ejecutivo catalán quiere imitar el ‘modelo Assange‘, es decir, pedir asilo político en un consulado político para evitar a la Justicia española.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha querellado este lunes contra Puigdemont y el resto de miembros de su Govern. También contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de la Mesa de la Cámara catalana. El fiscal general acusa a los mandatarios catalanes de delitos de rebelión, sedición y malversación.

El ministro belga de Inmigración, dipuesto

El ministro belga de Inmigración y nacionalista flamenco, Theo Francken, fue el primero en tenderle la mano al ex presidente catalán en este sentido. Francken consideraba factible la posibilidad de concederle asilo a Puigdemont.

“No es algo irreal, bien mirado”, declaraba el mandatario flamenco en una entrevista, lamentando a su vez que se estuviera “hablando ya de una pena de cárcel (para Puigdemont). Quedaría por ver hasta qué punto sería justo ese juicio”.

Bélgica es uno de los pocos países de la Unión Europa que puede conceder asilo a los ciudadanos que lo soliciten, dentro del propio bloque europeo.