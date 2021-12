La tormenta en el PP no amaina. La batalla entre Génova y la Puerta del Sol por las cenas de Navidad es una lucha sin cuartel entre Ayuso y Casado. Si la presidenta madrileña se ha quejado esta mañana por tener que obedecer la orden de la dirección nacional de su partido pese a ir «contra la política sanitaria madrileña», el líder de los populares le ha puesto la réplica apenas unas horas después: «Ayer murieron 100 personas por Covid».

Esa es la «dramática realidad «. Este es el mensaje duro y contundente de Casado a su díscola baronesa.

El presidente del PP ha insistido en que él no está «en esas cosas», en referencia a la prohibición urbi et orbe de Génova sobre las cenas navideñas de partido en cualquier parte de España…. Madrid incluido. «Lo que puedo decir es que ayer murieron 100 personas por Covid. Es una dramática realidad que a veces conviene recordar». No está en esas cosas pero más claro, el agua.

Casado ha hecho estas declaraciones en Barcelona, tras reunirse con asociaciones en defensa del bilingüismo.

El líder del PP ha intentado rápidamente desviar el tiro hacia Sánchez y ha reclamado una vez más que impulse la aprobación de una Ley Orgánica de Pandemias que «permita que todas las autonomías tengan un marco de actuación común sin depender de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia». A su entender, eso daría «mucha tranquilidad a los familiares y a los compañeros de empresas a la hora de tomar sus decisiones».

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha declinado pronunciarse sobre este asunto al ser preguntada expresamente en rueda de prensa por esas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Yo no tengo nada que decir en relación con las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella es libre de hacer las que considere y yo respeto enormemente la libertad de todos, igual que respeto el planteamiento de la dirección nacional del partido en relación a esa sugerencia o recomendación que ha hecho», ha manifestado.

Al ser preguntada de nuevo por palabras de Ayuso asegurando además que la cena no se la quitan a ella sino a los afiliados y si cree que lo que quiere decir es que el PP le está quitando la libertad a los afiliados, Gamarra ha insistido en que ella no va a entrar en «esa polémica ni en ese tipo de valoraciones».

«Habría que preguntarle a ella qué ha querido decir. Soy portavoz del Grupo parlamentario y no me voy a convertir en comentarista o analista de las valoraciones que hacen mis compañeros en el ámbito de sus competencias», ha manifestado.

Además, Gamarra ha confirmado -en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso- que el Grupo Popular en el Congreso no celebrará ninguna copa de navidad para evitar una «celebración masiva». Según ha añadido, la tenían prevista pero la han anulado.