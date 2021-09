El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado este lunes que ve «gravísimo» que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acepte un referéndum si «llega a un acuerdo» con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

«El colmo es que diga que si llegan a un acuerdo lo van a someter a un referéndum. Se está llegando demasiado lejos por un puñado de votos y la investidura», ha valorado Casado.

Casado ha realizado estas declaraciones en una entrevista en la Cadena Cope después de que Pedro Sánchez haya recalcado que «un demócrata, dentro de la Constitución, no tiene ningún problema en apelar al voto, pero tendrá que ser un acuerdo, no una ruptura». Ha reseñado que no hace falta recurrir al artículo 92, porque «si llegamos a un acuerdo entre los catalanes y entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cataluña, pues ese acuerdo será refrendado, tendrá que estar dentro de los márgenes de la Constitución y dentro de la legalidad democrática».

Sánchez ha reconocido que acepta el referéndum que le piden los independentistas si llegan a un acuerdo. Es gravísimo y se está yendo demasiado lejos por un puñado de votos. No lo vamos a permitir. pic.twitter.com/oLVeYuB12t — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 13, 2021

Ha añadido, en este sentido que «si nos vamos a un programa de máximos, es evidente que la conversación va a durar poco». Preguntado por si va a haber algún tipo de refrendo público y con una votación después de ese acuerdo, Pedro Sánchez ha respondido que «siempre lo hemos dicho». Y ha insistido en que «lo que no puede ser es que no haya acuerdo y traslademos a la ciudadanía un desacuerdo».

El líder del PP también ha asegurado que, si llega al Gobierno, tipificaría el delito de referéndum ilegal y haría otras «modificaciones legales» contra el «adoctrinamiento educativo» o relacionadas con el delito de rebelión.