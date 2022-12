Manuel Aragón Reyes fue magistrado del Tribunal Constitucional desde 2004 a 2013. Fue nombrado por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ejerció este cargo «con absoluta independencia de criterio», como le ha recordado al periodista Xavier Vidal-Folch, después de que le acusara el pasado viernes de ser un «tránsfuga ideológico» en su columna de El País.

Este lunes, Aragón ha enviado una carta a la directora del periódico, Pepa Bueno, que, por su interés, OKDIARIO reproduce íntegramente:

«En su artículo publicado el viernes en El País, Xavier Vidal-Folch me llama ‘tránsfuga ideológico’ por mi actuación en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Como ese calificativo, aparte de ofenderme, no se corresponde con la realidad, deseo aclarar a Vidal-Folch que cuando accedí al Tribunal dejé claro a quien me propuso que allí, como es obvio, actuaría con absoluta independencia de criterio, de manera que ni entonces ni nunca, aceptaría formar parte de una institución como esa supeditando mi actuación en ella a una determinada ideología. Eso es lo que la Constitución exige a los magistrados constitucionales, y ello es lo que mi conciencia de jurista me impone. No he tenido otra pretensión, a lo largo de mi vida profesional, que defender la vigencia de nuestra Norma Fundamental, que limita, como es bien sabido, el poder de las mayorías parlamentarias, y así lo seguiré haciendo, pese a los insultos que por ello reciba».

El pasado viernes, Xavier Vidal-Folch arremetió contra el PP por su recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar el asalto del Gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial. En su columna, titulada «Asedio al Parlamento», se refirió de la siguiente manera a Manuel Aragón: «La sustitución de la mayoría cualificada de 3/5 en el Congreso General del Poder Judicial por una mayoría absoluta para elegir a sus dos nuevos magistrados constitucionales, como pretende el Gobierno, aunque pueda irritar -y a bastantes nos incomoda, y mucho-, no es necesariamente anticonstitucional. Esa mayoría reforzada ‘no está prevista literalmente por el artículo 159.1 de la Constitución’, reconoce con razón el ex magistrado de la casa, tránsfuga ideológica en el seno del propio tribunal y paladín del recorte del Estatut catalán de 2006, Manuel Aragón (El Mundo, 14 de diciembre)».