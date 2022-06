Carmen Iglesias: «El discurso del Rey Felipe VI de 2017 se recordará como un hito de su reinado»

Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de la Historia, fue, durante 18 años, profesora del Rey Felipe VI. “Fue una experiencia muy rica para mí como profesora y como persona”. Cuenta que le recuerda “con verdadero cariño y devoción” y que, desde niño, el Rey mostraba una “inabarcable y constante” curiosidad y un “gran sentido de la responsabilidad”. Cree que a Felipe VI le ha tocado “un tiempo muy difícil de desvertebración y polarización”, pero que tiene “la fortaleza y la inteligencia para salir adelante”. Carmen Iglesias lo define como “una persona lúcida, inteligente y bondadosa”. Cree que su discurso televisado a la nación del 3 de octubre de 2017 es un hito en su reinado que se estudiará en el futuro.

Carmen Iglesias habla también del Rey Juan Carlos como “el Rey que trajo la democracia y los importantes logros de tantos años para España”. Y añade: “Otras cosas serán [para la Historia] una nota a pie de página”. Dice Carmen Iglesias que “todos cometemos errores”.

Para la directora de la Real Academia de la Historia, “es una pena, muy grave y tremendo” que los niños no conozcan la Transición. Y lamenta que “ahora ETA intenta blanquearse por todas partes”. “Por eso -señala- hay que seguir estando con las víctimas del terrorismo”.

Pregunta.- La historia de España es la historia de la monarquía hispánica. Situados en el presente, ¿qué valoración hace de estos años del reinado de Felipe VI?

Respuesta.- Es un rey muy importante. Es una persona lúcida, inteligente y bondadosa. Le ha tocado un periodo muy difícil. Yo me siento muy apenada por lo que ha pasado. Por la desvertebración que parece mentira que hayamos pasado. Le ha tocado un periodo difícil con esa polarización y el descaro de los cambios de opinión. Un día se dice una cosa y al día siguiente se dice la contraria. Me parece que es una época muy difícil para el Rey. Pero él tiene la fortaleza y la inteligencia suficiente para salir adelante.

P.- Usted fue profesora del Rey durante 18 años. ¿Qué recuerda de aquel joven?

R.- Yo le recuerdo siempre con verdadero cariño y devoción. Porque me encontré con un joven con una curiosidad inabarcable. Constantemente. Y la verdad es que las clases y los seminarios que continuamos durante años fueron muy fructíferos. Ha sido la única vez que he dado clases privadas y me preguntaban que cómo le contaba a Felipe la historia de Fernando VII por ejemplo [de quien Carmen Iglesias tiene la peor opinión por su servilismo a Napoleón]. Y yo decía: pues igual que a los demás. Totalmente. Con los papeles, los documentos, las cartas que Fernando VII escribía a Napoleón que son tremendas.

P.- Aquel joven curioso ha devenido en un hombre con un gran sentido de la responsabilidad.

R.- Sí. Siempre tuvo un gran sentido de la responsabilidad. Con una gran curiosidad. Era muy inteligente y siempre muy pendiente de todo. Fue, realmente, una experiencia muy rica para mí como profesora y como persona.

El golpe en Cataluña

P.- El discurso del Rey Felipe del 3 de octubre de 2017, a toda la nación por televisión, durante los sucesos de Cataluña, ¿es un hito en un reinado? ¿Se estudiará en la historia?

R.- Yo creo que sí. Exacto. Lo será. Hay otras cosas que pasarán a ser una nota a pie de página… Y lo que importa es eso. Que el Rey Juan Carlos trajo la democracia. Y que el Rey Felipe intenta seguir manteniéndola con toda dignidad y con toda fortaleza. Y eso es lo que nos importa. La monarquía parlamentaria que hemos conseguido es un régimen mixto para que democracia y monarquía puedan convivir. No tienen por qué ser antagónicas. La opción entre República y Monarquía es falsa. Hay repúblicas que son totalitarias. Y hay monarquías que son democráticas como la nuestra.

P.- ¿Qué dirá, entonces, la Historia del Rey Juan Carlos?

R.- No soy futurista. Pero, desde luego, fue el rey que trajo la democracia, renunciando a todo, y adaptándose totalmente a lo que es una monarquía democrática. Y luego las personas… todos cometemos errores en algún momento. Y eso ya se verá. Pero los importantes logros que ha tenido España durante muchos años se los debemos. Y hemos sido un modelo para muchos países. Eso no se percibe ahora cuando nos estamos transformando en un país periférico que no cuenta para nada. Yo creo que tiene que ver con esta actitud de polarización y de negar la historia y de negar nuestra tradición. Tradición que nunca ha sido una tradición anquilosada, salvo, quizá, en los tiempos de la dictadura [de Franco], sobre todo en los primeros años, hasta el 59 ó 60. Es una pena que tuviéramos una dictadura hasta tan tarde y que la última decisión del franquismo fueran unas penas de muerte. Eso, verdaderamente, nos ha marcado porque fue una desgracia.

P.- Los niños y no tan niños, incluso universitarios, no conocen la historia de la Transición o no saben quién fue Miguel Ángel Blanco o ETA. ¿No es una pena?

R.- Eso es tremendo y muy grave. Es muy grave porque hay que conocer la evolución que hemos tenido. Empezamos muy bien, pero tuvimos ese cáncer de ETA y, por eso, hay que seguir estando con las víctimas. Porque ETA intenta blanquearse, ahora, por todas partes. ETA ha sido la gran negación de todo lo que es civilizatorio.