Carlos del Arco, abogado del jubilado que denunció a Íñigo Errejón por patearle en plena calle hace un año, cree que el juez del caso “se ha lavado las manos por ser Errejón quien es”. Dice el letrado, en declaraciones a LA ANTORCHA de OKDIARIO, que “tengo el pleno convencimiento de que cualquier otra persona que hubiera sido juzgado con un denunciante que ratifica la denuncia, con un testigo que dice que vio cómo le daban la patada, con una persona que dice que vio salir huyendo al señor Errejón, con otro testigo que dice que vio cómo el denunciante se retorcía de dolor en el suelo y unas imágenes que demuestran que algo pasa y se ve al señor Errejón decirle ‘ven que te voy a dar otra’…cualquiera de nosotros hubiera sido condenado”.

Carlos del Arco señala que usa la expresión “lavarse las manos” para que la audiencia entienda su argumento: “Cuando un juez dice, literalmente, que es obvio que alguno miente y no entra a analizar qué testigo -con obligación de decir verdad y bajo juramento- ha mentido, el juez lo que no ha querido es profundizar en el asunto. Para que nos entiendan los que nos ven: el juez se ha lavado las manos”.

El abogado del jubilado denunciante anuncia que recurrirán la sentencia “por errónea e incongruente”. Dice Carlos del Arco que en 35 años de profesión no ha visto nada parecido: “Cuando alguien saca la oposición de juez, lo hace para resolver conflictos y para dar la razón a unos o a otros. No para decir, como dice literalmente, que es obvio que alguien miente. Porque, a partir de ahí, el juez tendría que haber entrado a analizar qué testigos son los que mienten en razón de una serie de pruebas objetivas presentadas el día del juicio que el juez no ha tenido en cuenta y ni ha mencionado”.

Carlos del Arco recuerda que “el juez está en la obligación de decir qué testigos mienten analizando sus testimonios y las pruebas presentadas. Entre denunciante y denunciado se admiten las versiones contradictorias. Pero entre los testigos, no, y esto es muy grave porque el testigo que miente en un juicio comete un delito. El señor Errejón podía mentir como acusado, pero los testigos tienen la obligación de decir la verdad”.

El letrado apunta a “otro error” del juez: “Él dice en la sentencia que las dos partes dijimos que alguien mentía. Y no es verdad. Fui yo, fue esta parte, en sus conclusiones, quien puso -si se me permite y con todo el respeto- en un brete al juez. Le dije: si usted dicta una sentencia condenatoria, hay unos testigos, que son los amigos del señor Errejón, que han mentido y si la sentencia es absolutoria, los que han mentido son los testigos que dicen que vieron la patada al denunciante y lo vieron retorcerse de dolor en el suelo. Y, en cualquier caso, usted [por el juez] deberá librar testimonio por un delito de perjurio o falso testimonio contra quienes considere que han mentido”.

Los testigos de Errejón

Carlos del Arco quiere dejar bien claro que los testigos de las dos partes no son iguales tampoco ni pueden tener la misma consideración: “Quiero hacer ver que aquí no hay dos versiones contradictorias. Los testigos del denunciante no son testigos del denunciante. Son testigos que recoge la Policía, que estaban en el lugar de los hechos y que cuentan lo que vieron. Sin embargo, el señor Errejón sí presenta a posterior unos testigos que reconocieron que habían sido amigos de infancia, que eran empleados de Mas Madrid y que su sueldo dependía del éxito y la carrera política del señor Errejón”.