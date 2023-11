Calanda ya es un lugar estratégico para el cine europeo por Buñuel: «Este año tendremos 7.000 visitas»

El municipio de Calanda (Teruel) es conocido fuera de Aragón por el milagro de la Virgen del Pilar a un paisano, por sus ricos melocotones, por la singular rompida de Semana Santa y por ser la tierra natal de Luis Buñuel, consolidada como «un lugar estratégico para el cine europeo» . Así nos lo cuenta el alcalde popular de este municipio aragonés y diputado en el Congreso, Alberto Herrero. La apuesta cultural de Herrero es clara y, con su gobierno, ha logrado que el Centro Buñuel Calanda, sea reconocido como Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea: «Este año llegaremos a las 7.000 visitas», cuenta a OKDIARIO.

Ante la cultura de cancelación que son víctimas nuestros artistas españoles e internacionales por posiciones políticas contrarias a la izquierda, el gesto del alcalde de Calanda llama la atención. Un espejo donde podrían mirarse aquellos que no son capaces de reconocer el genio en las ideologías contrarias. «Sí, muchos se sorprenden que sea del PP y promocione a un artista republicano, pero eso no tiene nada que ver. La izquierda vende cosas que no son. Luis Buñuel es de Calanda, y ha hecho grande a esta tierra. Es la persona que mayor visibilidad nos ha dado», defiende.

Tesoro de la Cultura Cinematográfico Europea

«El reconocimiento de Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea tiene una repercusión muy importante en el territorio. Hay que tener en cuenta que desde ahora Calanda gracias a Buñuel está en la ruta cultural del cine en España, pues solo 20 lugares estratégicos en este país han logrado esta distinción», explica Herrero a OKDIARIO, a su regreso del Festival de Cine de Toledo, donde desde hace años, hace entrega del galardón Orden de Toledo.

La Calanda de Buñuel, tiene censado 3.708 habitantes. Gracias este reconocimiento, el Centro por sí mismo logra casi duplicar la afluencia de personas. La distinción fue otorgada en plena pandemia, en el año 2020, por lo que la puesta en marcha del nombramiento se ha retrasado hasta este año.

«En 2019, el Centro Buñuel vieron a visitarlo 4.700 personas. Desde lo que llevamos de 2023, han venido más de 6.000, por lo que calculamos que a finales de año, lleguemos a las 7.000 visitas”, detalla el alcalde, quien explica que vienen visitantes de toda España y «además muchos franceses».

El horizonte: un museo dedicado a Buñuel en Calanda

Desde el Centro, nos explica Herrero, se quiere atraer a los visitantes «más de una vez en la vida. Que sea un centro que se tenga en cuenta su programación. La idea que tienen es que se consolide también como un museo de la obra y vida de Buñuel en Calanda». De momento, hay una exposición permanente dedicada al cineasta, actividades durante todo el año, como el Festival Internacional Buñuel Calanda (FIBC), que proyecta las películas que «le gustaría ver al cineasta».

Herrero explica que les gustaría que el centro alcanzase una singularidad propia. Para ello, es fundamental la colaboración de sus familiares, a través de un convenio, explica: «El mes pasado, estuvieron en la celebración del reconocimiento europeo alguno la viuda de uno de sus hijos, Juan Luis Buñuel, y sus nietos, y nos manifestaron la voluntad de legar al Centro varias obras que no han visto la luz».

Reconoce que la situación no es fácil, dado que entre los hijos de Buñuel no había buena relación, «y en esto estamos, pero hay disposición. Esto nos permitiría divulgar su legado y, con los fondos, promocionar el Centro».

Escultura de Buñuel: un icono de Calanda

Antes de la llegada al poder de Herrero, Calanda no tenía una escultura dedicada a Buñuel. Una de las primeras iniciativas que puso en marcha fue el homenaje del cineasta con un busto que se ha convertido en poco tiempo en un icono emblemático del municipio, realizado por el artista Iñaki Rodríguez.

ESCULTURA DE LUIS BUÑUEL

Esta escultura se plantea como un gran retrato de Buñuel plasmado únicamente en la cabeza y la parte frontal del cuello. Se le representa con gesto serio y con su característica mirada penetrante. Su polifacético autor, Iñaki… https://t.co/UxOSuvfxVB pic.twitter.com/ukUy6hnrXC — Kalanda (@KalandaCalanda) December 23, 2017



«Buñuel es un artista universal. Se nos llenaba la boca hablando de él, pero no tenía una escultura. Si nos hubieran dado un céntimo por cada fotografía que la gente se ha hecho desde que la inauguramos, ya la habríamos pagado», bromea.

La Reina Letizia visitará Calanda próximamente

Además, Herrero cuenta que precisamente el Centro de cine se construyó en el año 2000, gracias a la implicación del gobierno del PP de José María Aznar por la cultura. «Este centro se construyó con el 1,5% cultural, y fue el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, quien firmó el proyecto. Antiguamente era un palacio. El Centro vino a inaugurarlo el actual Rey de España, Felipe VI».

«Ahora queremos que venga a Calanda la Reina Letizia. Ya estuvo invitada a romper la hora en Semana Santa este año, pero no pudo por motivos de agenda. Está pendiente una visita, que hemos empezado a gestionar, ya que su bisabuelo Rocasolano era de aquí. Tuvo una casa en la que vivió hasta que se exilio por republicano tras la guerra civil a Francia», relata.