El campo español ha estallado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su inacción ante la grave situación que atraviesa el sector con una macro manifestación que este domingo colapsaba Madrid. El enfado de agricultores, ganaderos y cazadores se ha visto reflejado perfectamente en Juan Sánchez, presidente de la Cooperativa Las Marismas, que ha concedido una entrevista a El Programa de Ana Rosa.

El agricultor ha arrancado su intervención mandando un mensaje claro al Gobierno: «En el mundo rural no somos violentos ni de extrema derecha. Eso para los políticos queda muy bien pero en la manifestación de ayer no hubo ni una losa arrancada, no metemos fuego a los sitios, sólo queremos que nos busquen solución al gran problema que tenemos, que no llegamos a final de año y las letras se nos amontonan, que tengo mas letras que un legionario en el brazo».

La situación de los agricultores y ganaderos es insostenible. Sus producciones no les da ni para un salario digno y el ejemplo de Juan Sánchez muestra perfectamente la miseria que atraviesan: «Me pagan 12 céntimos por un kilo de cebolla, seis son de recolección, cinco de impuestos y me queda un céntimo. ¿Cómo vivo con un céntimo? Luego los veo en los lineales de los supermercados a dos euros el kilo. Esto es una vergüenza».

El agricultor no puede más y retrata al presidente Pedro Sánchez con una dura reflexión: «El Gobierno no se entera, se cree que se puede gobernar controlándolo todo como controla a las patronales, y mañana o hoy empezarán a salir cosas de nosotros poniéndonos de todo, y pasan los días y nosotros seguimos sufriendo y ellos tan tranquilos hablando de democracia, progresismo y historias raras».

«El medio rural quiere vivir como ha vivido durante miles de años, en paz produciendo alimentos de calidad en España, los de más calidad de todo el mundo porque tienen un control total, y me hacen competir con productos de África que no tienen control. A mí me asfixian mientras dejan entrar sin control con una diferencia coste abismal otros productos. Yo no puedo llegar a esos costes», defiende.

Una lamentable situación que Juan Sánchez no duda que el Gobierno conoce o, por lo menos, debería conocer: «Eso lo sabe el Gobierno y si no lo sabe que se dejen de contratar a tanto universitario y que coja a un agricultor y lo ponga de asesor y arreglamos esto. Se creen que con tener muchos títulos y másters saben de las cosas… pues les falta lo principal que es sentido común, que no tienen ni una gota».

Y es que la situación del campo es mala desde hace años, pero ahora el paro de los transportistas les afecta aun más: «En mi cooperativa estamos perdiendo todos los días un millón de euros desde que empezó la huelga». Eso sí, muestra su total apoyo a los camioneros: «La ministra sigue sin querer resolver el problema de los camioneros que yo, que soy un campesino, en un cuarto de hora resuelvo».

«Estas personas no son ultraderechistas ni nada de eso, son trabajadores que no llegan a fin de mes y no pueden más. Siéntase y no siga con su chulería reuniéndose con la patronal, la patronal no mueve camiones porque no los tiene, los mueven estas personas, los autónomos y las PYMES que están asfixiados. No se reúne con quien se tiene que reunir», zanja.

Y, para terminar, el cooperativista quiere agradecer precisamente a los transportistas el gesto que han tenido con él: «Yo he hablado con la plataforma de transporte, esos radicales, y me han dicho que entienden y que van a intentar abrir un pasillo para que salgan los productos frescos y entre pienso para los animales, pero lo hacen ellos porque tienen conciencia, pero la ministra se sienta con la patronal porque a la patronal le está faltando marisco y se mosquean».