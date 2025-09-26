Bronca apertura del hostal para menas de Madrid: la Policía interviene tras las protestas vecinales

Velvet Hostels, el hostal para inmigrantes irregulares, incluidos menores, ha abierto sus puertas oficialmente este viernes por la mañana. El hotel se encuentra en los bajos de un edificio residencial del barrio de Parque de las Avenidas en Madrid. Los vecinos rechazan que su barrio se convierta en residencia de inmigrantes ilegales.

El hotel cuenta con habitaciones compartidas, literas, colchones hipoalergénicos y cuenta con wifi gratis en todo el alojamiento. Además incluyen aire acondicionado, nevera, microondas, cafetera, ducha, secador de pelo y escritorio. En el albergue cada habitación tiene baño privado y ropa de cama.

Según detallan en la plataforma en la que se ofertan: «El alojamiento cuenta con recepción 24 horas, salón de uso común y centro de negocios». OKDIARIO ha comprobado que el precio por el que se alquilan es de 59 euros la noche por una litera doble.

Un detalle que especifican en la web es que la mezquita de Madrid se encuentra a apenas 900 metros.

El hostal se anuncia en la plataforma Booking y los primeros huéspedes de origen inglés y alemán ya han acudido. OKDIARIO ha hablado con estos huéspedes, los cuales han relatado que reservaron su alojamiento a través de internet.

La apertura del hostal no ha estado exenta de polémica, la Policía Municipal se ha presentado en el lugar tras una llamada de los vecinos. Tres agentes han entrado en el lugar, donde los trabajadores han mostrado un documento que corresponde a una resolución que prueba que tienen licencia para que el hotel esté abierto, según ha declarado uno de los vecinos a este diario.

Hay que destacar que aunque en un principio sí que existe una resolución que permite la apertura de este hotel, hay una posterior, fechada del día 9 septiembre, que revoca la decisión. Los trabajadores de Velvet Hostel han negado conocer esta última resolución.

Según ha conocido OKDIARIO, los agentes han entrado en el hostal, han fotografiado las cámaras de seguridad y pedido las licencias de apertura. Ahora tiene que comprobar si es cierto que las personas encargadas del hostal conocían o no la resolución del día 9 que revoca la apertura del lugar.

Los vecinos contra el hostal

Los agentes pasarán un informe a la Agencia de Actividades de Madrid para comprobar el estado de las resoluciones respecto al hostal. Esta agencia es la encargada de decretar el cierre de la actividad y notificar la resolución del día 9, posteriormente los agentes serán los encargados de ejecutar el cierre definitivo.

Fuentes vecinales ha confirmado a OKDIARIO que desde hace más de un año, tres locales del conjunto residencial han sido objeto de reforma a raíz de que la propietaria los alquilase al empresario y administrador del hostal, el egipcio-germano Mohamed Zakaria Abdelsamad Ibrahim, administrador de la empresa Europa Clase Canal SL y que usa la marca comercial Velvet Hostels.

Este periódico ha confirmado que el dueño del hostal, Mohamed Zakaria Abdelsamad Ibrahim, ha estado presente en la apertura del local y ha tenido un desencuentro con uno de los vecinos del barrio que no quieren que su barrio tenga un hostal para inmigrantes irregulares.