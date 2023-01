La benefactora de violadores Irene Montero recomienda a Inda pintarse las uñas «de rojo permanente»

Irene Montero muestra de nuevo su obsesión con el director de OKDIARIO. En una entrevista con un periodista, mientras se pintan las uñas en un centro de estética, la ministra de Igualdad ha recomendado a Eduardo Inda que se pinte las uñas de «color rojo permanente». En un momento dado de la entrevista, el presentador e influencer con quien dialoga le propone el juego de definir a los políticos con la primera palabra que le venga a la mente. En ese momento, Irene Montero menciona a esta cabecera entre risas: «Es el juego que menos me gusta. No diré que le odio, pero no me gusta. Tú lo que quieres son titulares para OKDIARIO».

El entrevistador, a continuación, bromea: «Inda tiene que estar mordiéndose las uñas viendo esta entrevista». A esto, la ministra lanza su proposición: «Luego que venga él, porque se puede hacer las uñas también. Le ofrecería un color. No sé cuál. Ofréceselo tú, que yo nunca me las pinto. Prefiero que le recomiende alguien con experiencia. Para que no piense que va a malas».

«De rojo», le contesta el interlocutor, lo que provoca las carcajadas de la también dirigente de Podemos. «Rojo permanente si puede ser, jajaja… Nos tienen que afinar el subtipo de rojo», expresa apelando a las trabajadoras que mientras departen se esfuerzan en dejar perfectas las uñas de los dos.

Violadores

Mientras cerca de dos centenares de violadores y agresores sexuales se han visto beneficiados por su Ley del Sólo sí es sí, la titular de Igualdad ha optado por dar esta entrevista simpática a ElHuffPost para ganarse el favor de los suyos. A pesar de no estar en periodo electoral, pide el voto a Podemos para poder seguir impulsando leyes como «la ley trans, la ley de familias o la ley del sólo sí es sí». Aunque se trata de una normativa fallida que está provocado miles de críticas múltiples instancias públicas –incluyendo figuras importantes del PSOE, que piden que se revise– Montero sigue empeñada en publicitar esta cuestionada ley de libertad sexual.

A lo largo de la entrevista Irene Montero muestra su lado más personal. Confiesa que se ríe de las informaciones que hablan de crisis matrimonial. Asegura que es la forma que tienen en Podemos de sobrellevar las críticas. Precisamente, como desveló OKDIARIO, su número dos, la secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam protagonizó una charla distendida en la que se reía de los casos de violadores saliendo antes de lo previsto de las cárceles. Unas palabras que le han obligado a pedir disculpas, aunque de forma muy sutil y sin contundencia.

«Las fake news, en lo personal, las llevo mal, pero asumo que va a ser así y me río. Uso la ironía, el sarcasmo, lar risa. Cuando más grave es una cosa que me pasa más me río. Todas en el Ministerio estamos en la misma sintonía», agrega.

Horóscopo

Otras afirmaciones que deja Irene Montero en la charla es que es una gran aficionada al horóscopo. La ministra confiesa que lee «a diario» las supuestas predicciones de los astros. Destaca que su signo del zodiaco es Acuario y su «ascendente» es Tauro, pero aclara: «Lo que pasa es que no sé exactamente cuál es la relación entre el horóscopo y el ascendente. Leo el horóscopo con las amigas a diario, me parece un tema de conversación que me divierte y me distrae».

También comenta que desde que está en la primera línea de la política no ha vuelto a su pueblo, pero que guarda de él un grato recuerdo. «Mi primer beso fue en el colegio, fuera del horario escolar. Otro sitio de primeras veces fue el pueblo. Pasaba largos veranos con mi abuela. No queremos fomentar el consumo abusivo del alcohol, pero lo cierto es que las fiestas de pueblo… es lo que es», ha comentado.

Sobre su relación sentimental con Pablo Iglesias da detalles: «Al principio no me caía especialmente bien. Trabajábamos muchas horas juntos 24/7 y ahí, pues nos fuimos conociendo. Y durante mucho tiempo fuimos amigos y compañeros, antes de liarnos». Asegura que no fue hasta bien «bien entrado el 2015» cuando comienzan a ser pareja. Iglesias rompió con Tania Sánchez en marzo de ese mismo año.