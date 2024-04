Bendodo acusa a Sánchez de usar «cortinas de humo» para tapar la corrupción que afecta a su «entorno»

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recurrir a «cortinas de humo» para tapar la corrupción que afecta a «su partido, Gobierno y entorno familiar más cercano», en alusión al caso Koldo y los negocios de su mujer, Begoña Gómez, ante los que no se inhibió en el Consejo de Ministros.

En un mitin en Ribavellosa (Álava) junto al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y el presidente del PP provincial, Iñaki Oyarzábal, Bendodo ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez «no gobierna» sino que se limita a «resistir y ceder ante los independentistas».

De este modo, el dirigente popular ha denunciado que cada vez que hay «un lío» en el Gobierno, Sánchez «se va al extranjero o saca a pasear la Guerra Civil». «Esta vez ha hecho las dos cosas: una gira por Oriente Medio que nadie le había pedido y nada más aterrizar ir a Cuelgamuros», ha dicho Bendodo sobre la agenda del presidente socialista la pasada semana, cuando se desplazó al Valle de los Caídos a hacerse la foto con los restos de víctimas de la Guerra Civil de los dos bandos.

«Esa es la estrategia: cortinas de humo para tapar el escándalo que afecta a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar más cercano», ha enfatizado el vicesecretario del PP, reprobando que el inquilino de la Moncloa «no ha dado explicaciones en su partido, ni en el Gobierno, ni en su entorno», ha criticado.

Para Bendodo, si Sánchez recibe acusaciones sobre casos de corrupción y se queda «callado, por algo será». «En el Partido Popular no tenemos ningún afán persecutorio contra nadie. Queremos que se den explicaciones. Lo que estamos conociendo cada día del caso PSOE, que empezaron Ábalos y Koldo, es que afecta a seis ministros, a la presidenta del Congreso, al secretario de Organización del PSOE actual y al anterior», ha recalcado.

En este sentido, Bendodo ha pronosticado que se trata de un caso «extremadamente grave» todavía con «mucho recorrido». El dirigente del PP ha recordado que cuando Pedro Sánchez dimitió como secretario general del PSOE se dedicó a recorrer España «junto a Jose Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán» con el objetivo de ganar las primarias socialistas. Pues, todo ellos son ahora «los protagonistas de la trama de corrupción» que compromete a Sánchez, ha apuntado.

«Los que se subieron al coche para ganar las primarias son los que estuvieron en el Gobierno después con él, con Sánchez, en un lado o en otro y son los cabecillas de la trama, que, insisto, no lo dice el PP, que lo dice el sumario y las investigaciones de la Guardia Civil», ha añadido sobre la presunta red de corrupción.

Begoña Gómez

En este contexto, Bendodo ha criticado que la mujer del presidente del Gobierno se autodenomine «especialista en captación de fondos» por cuanto «consigue los negocios y luego los paga su marido, que es el presidente del Gobierno, aprobándolo en el Consejo de Ministros».

«Es que no te lo puedes creer. Pues esto pasa en nuestro país. Todo lo que estamos conociendo del vínculo más cercano del presidente del Gobierno se resume en esto. La mujer del presidente conseguía negocios y el presidente los pagaba aprobándolo en el Consejo de Ministros», ha insistido, según recoge Ep. Bendodo ha censurado aquí que nadie dé «una explicación», entendiendo, por tanto, que «si no lo desmienten, será verdad».

Respecto a los comicios del País Vasco el próximo 21 de abril, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP ha destacado que su candidato, Javier de Andrés, representa la «Euskadi abierta capaz de asumir nuevos retos y de traer inversiones y talento frente a un PNV que vive de la inercia». «Hay que dejar paso al cambio, otra Euskadi mejor es posible», ha subrayado.

Así, Bendodo ha apuntado que en estas elecciones se elige solo entre dos opciones: «Un procés a la vasca con crispación, retroceso económico y pérdida de oportunidades; y otro de gestión, mejora de los servicios públicos, bajada de impuestos y defensa del Estatuto y la Constitución, representado por el PP y Javier de Andrés».

«Votar a PNV, Bildu y PSOE es lo mismo porque se van a poner de acuerdo. Junto con Sumar conforman un cuatripartito que se blanquea entre sí», ha aseverado, lamentando que la gestión del PNV y el PSOE en el Gobierno vasco se traduce en los peores resultados de educación, más impuestos, bajada de autónomos y pérdida de músculo industrial.

De Andrés contra Andueza

Por su parte, Javier de Andrés ha criticado que el candidato del PSOE a lehendakari, Eneko Andueza, dijera este sábado delante del propio Pedro Sánchez que él no va a pactar con los independentistas de Bildu, como su jefe de filas sí ha hecho en el Congreso, en el Gobierno de Navarra o en el Ayuntamiento de Pamplona.

«Me pareció un momento violento que delante de Sánchez se comprometiera a que no va a pactar con Bildu, a decirle ‘que yo no soy como tú’. Pero todo sabemos que no tiene credibilidad y que va a seguir diciéndolo», ha advertido De Andrés desmontando la estrategia de Andueza, que acabará haciendo lo que le ordene su secretario general y jefe del Gobierno central.