Belarra se presenta ante Sánchez en Moncloa con una camiseta del «No a la guerra»

La secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha llevado su campaña contra la política de rearme militar de Europa hasta La Moncloa. En la ronda de contactos que el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, está manteniendo con todos los grupos a excepción Vox, la líder de la formación morada ha acudido a la cita con una camiseta con el eslogan «No a la guerra».

No es la primera vez que la líder de Podemos desata este tipo de polémicas. En el Congreso de los Diputados se pronunció desde su escaño con una camiseta con el rostro del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión, lo hizo en señal de condena por el presunto cobro de comisiones que Tomás Ayuso se habría llevado durante la pandemia.

Ione Belarra, que en los últimos días ha manifestado la postura de su partido claramente en contra del aumento del gasto en Defensa, ha visto la de hoy como la oportunidad de llevar sus reivindicaciones hasta el Palacio de La Moncloa. El eslogan que ha portado en su camiseta es el mismo que la izquierda española agitó contra la invasión militar de EEUU en Irak del año 2003.

En su encuentro con Sánchez de este miércoles, Belarra ha trasladado su oposición frontal al incremento del gasto militar. «Es imposible», ha insistido. La líder de Podemos ha repetido las premisas que viene defendiendo su grupo desde hace semanas, que aumentar la partida en Defensa «conllevaría ejecutar recortes en políticas sociales como Sanidad, Educación o Dependencia».

«Por este camino, el Gobierno lo que está haciendo es ponerle una alfombra roja a un gobierno de fascistas que entren en La Moncloa y se conviertan en un gobierno del PP y Vox», ha señalado la diputada morada. No obstante, en Podemos no renuncian en sus intentos por convencer a Sánchez de no elevar el gasto.

Según Belarra, sería una «mala noticia» para la democracia no pedir la opinión vinculante el Congreso en este asunto, si bien Sánchez no le ha comentado cuáles son los planes del Gobierno en cuanto política de defensa se refiere.

En Podemos, son muchos los que se han manifestado de manera rotunda a las pretensiones de Sánchez en Europa. El secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, acusó al presidente de convertirse en un «señor de la guerra». A ello añadió que su partido reclamaría en el Congreso que toda partida destinada a Defensa pasara por el Parlamento.

Política textil reivindicativa

La camiseta de Belarra se enmarca en la estrategia de Podemos de convertir la industria textil en uno de sus elementos más característicos para la creación de una conciencia política y de una ideología, y que representa la indignación del Movimiento del 15M.

La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, al igual que su compañera Belarra, ha ocupado titulares por llevar sus reivindicaciones en sus out fits en ocasiones señaladas. Una de ellas, la más llamativa, fue durante su traspaso de carteras en el Ministerio. Montero cedía sus funciones a Ana Redondo con una camiseta en la que podía leerse bordada en el pecho la frase «Confía coño».

Sofía Castañón, ex diputada de Podemos, también llevó sus reivindicaciones en su vestimenta hasta el Congreso. Subió a la tribuna de oradores portando una camiseta con un estampado mitad pecho femenino, mitad pectoral masculino. Eso, en un contexto en el que se debatía una ley de protección del colectivo LGTBI.

La insignia Iglesias

Pablo Iglesias, líder en la sombra de Podemos, ha sido uno de los referentes en este sentido de llevar las reinvindicaciones políticas al sector textil. El más llamativo fue durante uno de los debates electorales en las elecciones generales de abril de 2019.

El líder de la formación morada acudió al encuentro con el entonces candidato del PSOE, Pedro Sánchez; del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, con un jersey de la marca 198. Una firma que se manifiesta abiertamente republicana y de izquierdas.