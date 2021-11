El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra (Podemos), despilfarró 72.176 euros en la acampada juvenil en la que participaron 30 adolescentes y en la que se glorificó a los republicanos que se exiliaron tras la Guerra Civil. Este proyecto partió del Instituto de la Juventud (Injuve) y, según la respuesta oficial a través del Portal de Transparencia, ha costado más de lo que inicialmente se preveía.

Se firmaron tres contratos menores, es decir, adjudicaciones a dedo sin un concurso abierto a todos los licitadores. Por un lado un servicio para el catering prestado a los integrantes de la expedición por 15.906 euros; por otro, un servicio para el desarrollo y la gestión logística del proyecto por 18.079 euros; y, en tercer lugar, un servicio para la comunicación del campamento por 18.065 euros.

Pero los gastos no quedaron ahí. Según reconoce el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, hay que sumar «el resto de gastos

asociados a este proyecto de manera directa o indirecta y asumidos por el Injuve», en total, otras seis partidas que asumió el Ministerio. Se trata de gastos para diseño gráfico y elaboración de materiales asociados (2.890 euros), material promocional (2.875 euros), seguro de asistencia sanitaria y de accidentes (469 euros), servicio de traslados en autobús durante la ruta (2.065 euros), gastos de agencia de viajes (5.076 euros) y gastos de alojamiento (6.751 euros).

En la respuesta a través del Portal de Transparencia, se revela que se presentaron 275 candidaturas de jóvenes entre 16 y 17 años para participar. De los cuales se seleccionaron 30 adolescentes con criterios como, entre otros, representatividad territorial, paridad de género, diversidad socioeconómica, étnico racial, cultural, etc., «con especial atención a colectivos históricamente discriminados».

«Gastos pagados»

La primera edición recorrió la frontera pirenaica y la costa mediterránea entre Cataluña y Francia en la segunda quincena del pasado mes de junio. Las expediciones se realizaron fundamentalmente a pie y en autobús. Una actividad que fue «gratuita» para los participantes, ya que las 30 plazas disponibles fueron cubiertas con «todos los gastos pagados» por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Participaron, además, cuatro monitores de ocio y tiempo libre y tres expertos, algunos de ellos remunerados por el EUROM (el Observatorio Europeo de Memoria de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona). Se trató de Noemí Rindor García, historiadora que impartió un taller sobre memoria oral; Jordi Barra, cartógrafo que impartió otro de cartografía; y Ana Pastor, historiadora que impartió uno de género.

Charla sobre el exilio republicano a los participantes en el campamento del ministerio de Belarra. (Foto: Injuve)

El objetivo de esta ruta por sitios clave del exilio republicano era poner en valor «la memoria democrática» para «acercar la historia del exilio republicano español a la juventud» y «ampliar» la enseñanza que se da en las aulas. «Hoy toca recordar que el fascismo, el machismo y el odio no son opiniones respetables que pueden tener cabida en un régimen democrático. Por eso lanzamos esta iniciativa fundamental», afirmó la propia Ione Belarra al promocionar esta actuación pública.

«Estamos en un momento en el que los discursos intolerantes y de odio vuelven a resurgir, y hace falta más educación que nunca para que los más jóvenes sepan que fascismo y antifascismo no son lo mismo y que las proclamas machistas y racistas no son opiniones respetables», afirmó igualmente la directora general del Injuve, María Teresa Pérez, ex diputada de Podemos y ex ayudante de Pablo Iglesias en La Tuerka.