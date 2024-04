Begoña Gómez fue varias veces a la marisquería La Chalana, lugar de reunión de la trama de las mascarillas

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha comido en la célebre marisquería La Chalana, el que fuera centro de operaciones de Koldo García, ex asesor del ex ministro Jose Luis Ábalos. Tal como ha confirmado OKDIARIO, la mujer de Pedro Sánchez ha sido vista en este restaurante que ha sido escenario de las investigaciones de la Guardia Civil a empresarios y trabajadores del Gobierno por los contratos de mascarillas que dieron lugar a comisiones y mordidas según investiga la Audiencia Nacional.

Fuentes próximas al restaurante explican a este periódico que Begoña Gómez ha estado en La Chalana en compañía de amigos y conocidos cercanos en los últimos meses. La hoy directora de una cátedra en la Universidad Complutense no pasó desapercibida y llamó la atención de camareros, del staff de La Chalana y de otros clientes. Semanas después de acudir a este establecimiento aún recuerdan su presencia. «Sí, sí, al igual que otras grandes personalidades del país han estado aquí. A la marisquería La Chalana ha venido mucha, mucha gente, y también Begoña Gómez», expresan las fuentes pulsadas.

Este distinguido local, situado en la calle madrileña de Santo Domingo de Silos, justo al lado del Estadio Santiago Bernabéu, ha sido frecuentado por la primera dama si bien no en compañía de Koldo García. El ex ayudante personal del ex ministro de Transportes era un habitual del selecto restaurante de marisco, aunque no tenía especial devoción por ese tipo de comida. El ahora investigado por el juez Ismael Moreno convirtió uno de los reservados del restaurante en su oficina personal donde recibía a sus contactos. Así ha quedado plasmado con todo lujo de detalles en el sumario que elabora el Juzgado Central de Instrucción número 2 una vez que la Fiscalía concluyó su investigación abierta en abril de 2022 contra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL tras una denuncia interpuesta por el PP de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los últimos meses realizó un seguimiento especial a Koldo García y detectaron que, aunque vive de normal en la Comunidad Valenciana, suele visitar con frecuencia Madrid y cita a múltiples personas en La Chalana. Los guardias civiles registraron fotografías de Koldo García con el ex ministro en la terraza del local. También le captaron con altos cargos de Transportes o con otros agentes de la Benemérita.

Afamado restaurante

Una visita a La Chalana da muestra de lo especial del lugar. Se trata de un centro de encuentro de personalidades distinguidas de muy diversos ámbitos. A la entrada, mesas altas para aquéllos que quieren degustar algo rápido. Más al fondo, mesas bajas para las comidas que se pueden demorar horas y horas. La barra es un trajín de camareros llevando de un lado a otro platos hasta arriba de manjares del mar de un lugar a otro.

«Marisquerías La Chalana, gastronomía natural», se promociona este restaurante que está viendo una llegada inesperada de curiosos que, entre risas, bromean: «Hemos venido aquí a comer como un señor… o como un señor ministro».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Chalana Madrid (@lachalanamadrid)



La Chalana se caracteriza por traer los tesoros del mar Cantábrico a dos locales en Madrid (junto al Bernabéu y en el céntrico mercado gourmet Barceló) y otros dos, en Avilés y en Siero. La variedad del menú es muy amplia. La opción más cara pasa por una mariscada para dos personas por 130 euros en las que de regalo te llevas una paellera y una botella de sidra Brut. No obstante, hay opciones más económicas. «Un centollo, almejas en salsa verde con su tortilla, una docena de gamba blanca hervida, queso azul con dulce de manzana y una sidra» se ofrece en un menú para dos personas por 19 euros.

El negocio va viento en popa y anuncian una apertura próxima en la madrileña calle Clara del Rey. «Somos chalaneros, somos piratas, ¡amamos Madrid», escriben en sus redes. Ya desde su nombre evoca a mar: una chalana es una pequeña embarcación con capacidad para una o dos personas sin timón que se maneja con remos que sirve para fondear en aguas tranquilas. Ahora se ha convertido en un nombre que irremediablemente se ha unido a una marisquería que hará historia en los anales de los escándalos políticos en España y que a diario ofrece unas delicias marinas a las que no pudo resistirse la esposa de Sánchez.