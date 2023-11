Las baronesas del PP que plantarán cara a Pedro Sánchez en la nueva legislatura

Las presidentas de Madrid, Baleares, Extremadura y Cantabria son mujeres con poder y capacidad de decisión, no sólo en sus respectivas comunidades sino también en la política nacional. Isabel Díaz Ayuso, Margarita Prohens, María Guardiola y María José Sáenz de Buruaga, lideran el poder autonómico femenino del PP y van a jugar un papel fundamental de oposición al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Las baronesas del Partido Popular han tomado posiciones en el tablero autonómico nacional. De los 17 presidentes de comunidades autónomas, cinco son mujeres y cuatro pertenecen al PP, tan solo María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra pertenece al PSOE. Desde las últimas elecciones autonómicas el poder femenino se ha teñido de azul PP y promete plantar batalla frente al escenario de sectarismo y radicalidad que ha abierto la deriva sanchista.

Isabel Díaz Ayuso: azote del sanchismo

Presidenta de la Comunidad de Madrid

(Madrid, 1978)

La política y periodista Isabel Natividad Díaz Ayuso es, a día de hoy, una figura clave en la política nacional. Su popularidad no ha parado de crecer desde que fue nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid en 2019, siendo prácticamente una desconocida, e impulsada por el entonces líder de la oposición Pablo Casado, que años después desaparecería del mapa político tras enfrentarse a ella. La relevancia de Madrid en la política nacional y su papel como presidenta de esta comunidad le han proporcionado una plataforma significativa para expresar sus opiniones y desafiar las políticas del Gobierno central y que sus posturas resuenen a nivel nacional.

Ayuso nació y es vecina de uno de los barrios más castizos de Madrid, Chamberí, antes de su carrera política, se dedicaba a la comunicación y fue periodista en varias agencias de marketing y departamentos de prensa, después de licenciarse en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y realizar un Máster en Comunicación Política y Protocolo. Es una mujer independiente y fuerte que, a pesar de su juventud, ha demostrado ser una líder nata. Su carisma y su estilo propio y sin tapujos, la han convertido en una persona muy popular. Su ejecutivo ha chocado con el Gobierno de Pedro Sánchez en casi todas las decisiones, desde la gestión de la pandemia hasta las iniciativas del PP en la Comunidad de Madrid en materia fiscal y económica, un modelo de liberalismo con reducción de impuestos y flexibilización de regulaciones para fomentar la actividad económica.

Marga Prohens: soplo de aire fresco

Presidenta de Baleares

(Campos, 1982)

Marga Prohens ha conseguido, gracias a su empeño y dedicación, convertirse en una de las políticas más influyentes de España con tan solo 41 años. Es una mujer comprometida, y apasionada por su trabajo. Antes de iniciar su carrera en el Partido Popular se especializó en traducción e interpretación y trabajó como traductora y mediadora lingüística en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Sus primeros pasos en la política los dio en Nuevas Generaciones, organización que llegó a presidir en su pueblo natal en 2005. En el mismo año alcanzó la Secretaría Ejecutiva de Coordinación Local a nivel autonómico de la organización juvenil de los populares. El primer gran saltó llegó en 2010 de la mano del entonces presidente regional del partido, Miquel Vidal, que le ofreció la presidencia adjunta de Nuevas Generaciones.

Es presidenta del Partido Popular de Baleares desde 2021, cargo en el que sucedió a Biel Company, y ha sido diputada en el Congreso y portavoz del PP en materia de Igualdad durante el último Gobierno de Pedro Sánchez, convirtiéndose en la mayor piedra en el zapato de la dirigente de Podemos, Irene Montero, con sus críticas a la ley del solo sí es sí y los casos de abusos a menores en Baleares. Un papel duro contra la entonces ministra de Igualdad a la que llegó a calificar como «mujer de Podemos sumisa al macho alfa», en alusión a Pablo Iglesias.

Mujer decidida y valiente no dudó en abandonar su escaño en Madrid para poder presentarse a las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo y la apuesta le salió bien consiguiendo desbancar a la socialista Francina Armengol que intentaba revalidar su cargo tras ocho años en el Gobierno balear. Prohens había ejercido anteriormente una labor de oposición férrea, como portavoz parlamentaria del PP, con duros enfrentamientos durante las sesiones de control al ejecutivo balear.

En los comicios autonómicos Prohens se quedó a 4 escaños de una mayoría absoluta y consiguió que Vox he diera su apoyo para ser investida sin exigir entrar a cambio en el ejecutivo. Ahora como presidenta de Baleares su acción de gobierno se basa en sus propias palabras «en un modelo claro de gestión, de moderación y de apuesta por la libertad individual». Entre sus compromisos electorales está el de frenar la falta de libertad lingüística y la obligatoriedad de utilizar el catalán para los funcionarios, sobre todo para el personal sanitario, y afrontar prioritariamente otros asuntos como el acceso a la vivienda, la bajada de impuestos, el apoyo a la familia o la lucha contra la inmigración ilegal.

María Guardiola: “La baronesa roja del PP”

Presidenta de Extremadura

(Cáceres, 1978)

Dicen de ella que políticamente es mitad Ayuso (en las formas) y mitad Moreno (en el fondo). Independiente, valiente, libre, descarada, sin miedo… son algunos de los calificativos con los que visten a esta mujer las personas que la conocen. También se le achaca que, a veces, peca de espontánea, lo que le ha granjeado algunas críticas y también algún que otro disgusto, como cuando dijo «no gobernaré con los que niegan la violencia machista» refiriéndose a Vox. Palabras que, posteriormente tuvo que tragarse, al tener que ceder y entregar la presidencia de la Asamblea al partido de Abascal para poder conseguir los votos suficientes para ser investida como presidenta de la Junta de Extremadura.

De pequeña soñaba con ser Teresa de Calcuta, pero acabó licenciándose en ADE y ganando dos oposiciones en la Administración de la Junta de Extremadura. Guardiola ha llegado al más alto cargo extremeño “partido a partido”, como a ella le gusta decir, imitando a su admirado Cholo Simeone, entrenador de Atlético de Madrid. Del año 2011 al 2015, fue secretaria general de Economía y Hacienda y secretaria general de Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura. Finalizado este ciclo, se incorporó a la política local como concejala del Ayuntamiento de Cáceres. En las últimas elecciones autonómicas consiguió finalmente desalojar del poder extremeño a un «peso pesado» de la política, el histórico socialista Guillermo Fernández Vara.

Guardiola es considerada una “progresista” dentro y fuera de su propio partido. Una candidata del PP, que respeta los derechos sociales y no se plantea retrocesos en avances sociales de la mujer o de los colectivos LGBTI. Para ella «ser del PP no significa no tener alma social». De casta le viene al galgo ya que su predecesor, al frente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, fue el primero en ondear la bandera arcoíris en la sede de la presidencia extremeña. María Guardiola le sustituyó tras 14 años de permanencia en el cargo, elegida con el 97,7% de los votos durante el XIII Congreso Regional del PP de Extremadura, confianza que se ganó prometiendo para su mandato «grandes reformas, grandes ideas y muchísimo esfuerzo y dedicación”.

Mª José Sáenz de Buruaga: la gran conciliadora

Presidenta de Cantabria

(Suances, 1968)

Quizá la baronesa más desconocida de las cuatro del PP pero que no hay que perder de vista. Es la primera mujer que alcanza la más alta responsabilidad en la comunidad cántabra y Feijóo confía plenamente en ella como demostró al volver a colocarla al frente del partido en Cantabria después de que Pablo Casado la relegara a un segundo plano. Coincide, además con el líder popular en ser una autonomista y europeísta convencida.

Con su talante conciliador, serio y sereno ha conseguido desbancar al longevo y mediático Miguel Ángel Revilla al frente de la presidencia de Cantabria y que, además, le facilitara los tres votos necesarios para su investidura. Un talante del que tendrá que hacer gala durante estos cuatro años de mandato para las continuas negociaciones y pactos a los que tendrá que llegar para sacar adelante su programa electoral ya que tendrá que hacerlo en minoría.

Abogada de profesión, se ha formado en la política como diputada regional y en la gestión municipal, como concejala en su pueblo, Suances. También ha sido consejera de Sanidad y Servicios Sociales y vicepresidenta del Gobierno de Cantabria. Se trata de una mujer tenaz que no se da fácilmente por vencida, es una superviviente. Le tocó tomar las riendas del Partido Popular cuando se dividió en 2017 y fue la candidata en 2019 después de que el entonces presidente del PP Pablo Casado la apartara para incluir a la exatleta Ruth Beitia como cabeza de lista por Cantabria. Una apuesta que se desmoronó en apenas dos semanas. Al final, ella estuvo ahí para coger las riendas, aún a costa de sufrir las consecuencias en forma de mal resultado electoral.

El que la sigue la consigue y ahora, ya como presidenta de Cantabria, Sáenz de Buruaga se ha fijado como objetivo «unir a todas las fuerzas de la sociedad de Cantabria para lograr el progreso”. Una mujer firme partidaria del diálogo y la colaboración institucional que pretende mejorar el bienestar de los cántabros a través de un programa basado “en la economía y el buen gobierno al servicio de las personas» y un modelo basado en la «gestión con resultados».