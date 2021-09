Pablo Casado ha recabado este jueves el apoyo cerrado de José María Aznar en su rumbo hacia La Moncloa. «Vas a ser presidente del Gobierno y lo vas a hacer bien», ha vaticinado el ex presidente en su intervención en la cuarta jornada de la Convención nacional del PP, celebrada en Sevilla.

La presencia de Aznar ha generado una gran expectación. Sus consejos son siempre leídos con detenimiento en el partido, más si cabe cuando Casado afronta un momento clave, en pleno impulso a su proyecto de alternativa a Pedro Sánchez. El programa del gran cónclave popular ha reservado al ex presidente una charla sobre «la fortaleza de las instituciones», un tema fundamental ante la ofensiva del Gobierno contra la independencia judicial y los pactos de Sánchez con separatistas y proetarras.

Sus reflexiones se han resumido en un decálogo de consejos sinceros a Casado como futuro presidente, a quien ha instado a aplicar una «grandísima ambición reformista» para afrontar la grave crisis económica, institucional y territorial que vive España. «Hay que poner la casa en orden, saber dónde están tus intereses, no equivocarte, y eso se llama ejercer el liderazgo», le ha emplazado.

Sobre la situación en Cataluña y las cesiones de Sánchez al independentismo, Aznar ha avisado que «España es una nación, no siete, ni cuatro, ni tres, ni 17, ni 21. Una nación plural, pero una. Ni es un Estado plurinacional ni multinivel, ni la madre que los parió», ha espetado, espontáneo. Ha destacado que «España no tiene un problema con su Constitución, tiene un problema con la política». Con un Gobierno, ha dicho, que pacta con Bildu -«partido que no condena el terrorismo»- y «con los que acaban de dar un golpe de Estado». «¿Qué autoridad se tiene sobre el resto de la nación?», se ha preguntado.

En el aspecto económico, ha instado a Casado a poner en marcha una «grandísima ambición reformista» que, ha señalado, «tiene que ser muy clara». «En eso consiste ejercer el liderazgo, en hablar claro a la gente», ha reconocido. Ese «hablar claro» incluye, según el ex líder popular, una «sólida reforma fiscal para activar la economía»; laboral y de las pensiones. «No tengo ganas de jubilarme», ha concedido en otro momento.

Sobre las pensiones, Aznar ha avisado, tajante, que «el sistema tal y como está no es sostenible, y eso hay que saberlo», y ha criticado que cada vez oye «una ocurrencia distinta sobre un sistema que estaba razonablemente bien encaminado». Además, ha pedido a Casado que «cuanto antes» recupere «cierta disciplina fiscal» para recuperar el crecimiento económico. «Eso es lo que te toca a ti hacer, porque yo ya lo hice», ha resuelto, provocando el aplauso de los asistentes.

El ex presidente del Gobierno ha advertido además sobre los «intentos de manipulación y control» de la Justicia por parte de Pedro Sánchez que, ha señalado, está provocando «un daño institucional desde el punto de vista de la reputación».

«Este es un país desordenado, hay que ordenar la casa. Y eso es aplicar la Constitución», ha resuelto, antes de declarar: «Por defender la nación española, la historia de España con sus claros y sus oscuros, estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso pero no voy a pedir perdón». Una aseveración que ha provocado un extendido aplauso.

Antes de terminar, Aznar ha instado a Casado a permanecer fiel a sus valores porque «no hay nada peor que un político marioneta de las tiranías culturales al servicio de las redes sociales». «Mi olfato, que no falla todavía, me dice que vas a tener éxitos y para eso, y para lo que quieras estoy humildemente a disposición», ha concluido.