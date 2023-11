Ayuso sobre su frase «me gusta la fruta»: «Va a ser el regalo estrella de esta Navidad»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha bromeado este domingo sobre la frase «me gusta la fruta», que se ha popularizado tras la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Ayuso empleó esas palabras tras llamar entre dientes a Sánchez «hijo de puta» desde la tribuna de invitados del Congreso, después de que el socialista le acusara de corrupción.

La dirigente madrileña ha celebrado que algo tan propio de España como la fruta se pueda convertir en el «regalo estrella de esta Navidad». «Es un sector tan de España, tan propio, tan nuestro, que seguro que le va a venir muy bien», ha señalado a la entrada a la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora antes del comienzo de la misa conmemorativa de las víctimas de accidentes de tráfico en el marco del Día Mundial en su recuerdo.

Esta semana, Pedro Sánchez se refirió en un momento del debate al «caso de corrupción» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en alusión a la compra de mascarillas por parte de su hermano. Un caso que fue archivado por la Justicia.

Al escucharlo, Ayuso, que se encontraba entre los invitados a la sesión parlamentaria, reaccionó con un insulto a Sánchez. En un primer momento, desde el equipo de la presidenta ironizaron con que lo que había dicho era «me gusta la fruta» pero posteriormente señalaron que las acusaciones eran «una ignominia y una cobardía» y que la respuesta era «lo mínimo que se merece» el socialista.

Desde entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido con rotundidad sus palabras.

«El presidente del Gobierno, con todo el abuso de poder, usó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, para difamar a un presidente autonómico, para difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes que tragan con todo harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta», aseveró la presidenta autonómica en el último pleno de la Asamblea de Madrid. «La señora Mónica García me dijo hace poco mongola y yo no dije nada porque entendí me mola, el señor Padilla hace poco dijo facha y yo entendí qué pacha», siguió ironizando.

Ayuso insistió en que si pretenden que «alabe» a Pedro Sánchez cuando está «literalmente hundiendo a España, se equivocan».

«Querrán que yo a Pedro Sánchez le llame guapo, divino, maravilloso, pero es que resulta que el presidente del Gobierno dijo que va a levantar un muro para fabricar dos Españas, una contra la otra», criticó. «A mí, desde luego, me gusta la fruta», concluyó, rotunda.