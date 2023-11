Ayuso publica un imponente vídeo de la manifestación del 12 de noviembre para dar un zasca a ‘El País’

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido en sus redes sociales a una publicación del periódico El País con un vídeo de la multitud que acudió a la manifestación de Sol, en Madrid, este domingo contra la amnistía. La líder del PP en Madrid ha contestado a un post del diario en el que le acusaban de difundir «una foto de hace 10 meses como si fuera de la protesta de este domingo». En el mensaje de Ayuso podía leerse la respuesta irónica de la presidenta: «Mis disculpas. La buena es esta».

Mis disculpas. La buena es esta. Y así, hasta Ópera, Callao… https://t.co/BmqOr4Y8p4 pic.twitter.com/3KTDgc4A43 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 13, 2023

«Y así hasta Ópera, Callao,…», ha añadido la líder popular región. El vídeo muestra la calle de Alcalá repleta de manifestantes desde Cibeles hasta la Puerta del Sol. Allí es donde estaban los representantes del Partido Popular, el alcalde José Luis Martínez Almeida, la presidenta Ayuso y el líder nacional del PP Alberto Núñez Feijóo.

Los responsables de las redes sociales de la presidenta subieron a sus perfiles una foto de la plaza de Cibeles con miles de personas protestando. Sin embargo, esa foto en concreto se refería a la que tuvo lugar el 21 de enero y a la que también asistieron miembros del PP. Las personas que trabajan en comunicación de Ayuso reconocieron la errata y se disculparon subiendo un vídeo que sí se correspondía con la manifestación del 12 de noviembre y que supera la cifra de asistentes de aquella concentración.

Los populares manifestaron su rechazo frontal a la ley amnistía que ha pactado el PSOE de Pedro Sánchez con los partidos independentistas, tanto con Esquerra, de Oriol Junqueras, como con Junts, de Carles Puigdemont a cambio de sus votos afirmativos en la investidura del socialista. El acuerdo con estos últimos fue particularmente rechazado por el poder judicial. Emitieron comunicados las asociaciones de jueces, fiscales, abogados del Estado, firmas privadas de abogados, algunos tribunales superiores de justicia, inspectores de Hacienda y de Trabajo y de la Seguridad Social. La principal queja fue la de que el pacto incluyese una referencia al lawfare.

Discursos contra la amnistía

Feijóo declaró en su discurso de este domingo que «quien firma esto no tendría que presentar su candidatura. Quien firma esto tendría que presentar su dimisión». Sin embargo, reconoce que Sánchez «no lo hará». El líder de los populares explicitó que «ante el abuso de confianza hay un arma muy poderosa, la verdad». «Ante el egoísmo hay un arma muy poderosa, la razón», añadió Feijóo.

Ayuso, por su parte, declaró que «Sánchez nos llevará a una dictadura» y «ha decidido ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial». La presidenta de Madrid advirtió también que «hoy están en juego la libertad, la pluralidad, la alternancia política, y la democracia». Y en referencia a que el PSOE fue la segunda fuerza más votada en las elecciones generales de julio, afirmó que «España dijo no al proyecto de Sánchez en mayo y en julio, pero no es capaz de asumirlo». Y, por tanto, reflexionó Ayuso, «ha decidido regalar España a los que quieren romperla». «No fallemos, no nos callemos, nosotros nos encargaremos», aclamó la presidenta antes de terminar su intervención con vivas a España.