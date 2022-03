La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes en la Junta Directiva Nacional del PP que «ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del partido, a la Comunidad» o, incluso, a su propia familia.

Díaz Ayuso se ha mostrado muy severa en su intervención, que ha tenido lugar inmediatamente después de que el todavía presidente del PP, Pablo Casado, se despidiera ante más de 400 cargos del partido con la boca pequeña al lamentar «todo lo que haya hecho mal» pero matizando que tiene «la conciencia muy tranquila».

Por su parte, la presidenta madrileña no ha minimizado la crisis que ha precipitado la salida de Casado de la dirección nacional, motivada por las acusaciones de corrupta vertidas desde Génova contra su persona por un contrato sanitario en el que estaba involucrado su hermano durante la primera ola de la pandemia.

«Lo que estaba pasando en la casa va mucho más allá de lo sucedido conmigo. Y por eso hay muchos afiliados y dirigentes agraviados por todo el país, a los que se les ha negado la voz si no se dejaban controlar por el mando, a los que se trataba como a intrusos en su propio partido», ha manifestado.

Además, Díaz Ayuso ha vuelto a insistir en su honorabilidad y en que su Consejo de Gobierno no ha incurrido en irregularidad alguna. «Mi consejo de gobierno jamás hizo otra cosa que actuar con rectitud y gran profesionalidad. Jamás benefició a ningún familiar y menos, mío. Ni familiar, ni amigo. No encontraréis un ejemplo que me desmienta. El contrato famoso, del que se ha estado hablando en cada redacción porque había una misión encargada desde esta casa para que se supiera fue un contrato ajeno a mí. Me enteré en la séptima planta de su existencia un año y medio más tarde. Jamás medié en él», ha sentenciado.

«Cuando en Madrid morían 700 personas nos dejamos literalmente la salud por salvar vida. Y eso es algo que nos han reconocido los ciudadanos en las urnas. Espero que mi partido, también», ha agregado.

Por otra parte, Díaz Ayuso ha vuelto a mostrar su apoyo al previsible sucesor de Casado al frente del PP, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al que también ha apoyado Casado.

«Debemos ser la alternativa y presentar nada más terminar el Congreso una batería de medidas reformistas, que ilusionen y que marquen un nuevo camino contando también con caras nuevas, con la experiencia que tanto nos hace falta, pero también con renovación y entusiasmo», ha señalado la presidenta madrileña.

«Y dar la batalla cultural si no queremos que terminen de cambiar España por la puerta de atrás. Hacer todo esto con imaginación, principios, patriotismo, valor y más trabajo. Sólo los partidos que sean realmente útiles para España y la protejan ante tanto daño, van a sobrevivir. Yo por eso, creo en ti, Alberto», ha apostillado.