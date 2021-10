Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a tirar de la espontaneidad que le caracteriza para contestar a una pregunta ‘indiscreta’ de un periodista. La Comunidad de Madrid ha aprobado que a partir de este viernes se podrá bailar en las pistas de las discotecas. Es por esto que el redactor ha aprovechado para preguntarle a la presidenta que, ya que vuelven los bailes, a «qué político sacaría a bailar». La popular ha respondido así: «No no soy de bailar soy mas de codo en barra. No he sido nunca muy bailonga, soy más de taberna. Pero con cualquiera».