Ayuso en Miami: «Somos la segunda casa de millones de personas que huyen del comunismo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este viernes en una cena organizada por la Cámara de Comercio España-EEUU en Miami, que ambos lugares son «la segunda casa de millones de personas que huyen del comunismo».

Díaz Ayuso ha afirmado que la forma «libre y abierta» de ver la vida que tienen tanto Miami como Madrid han animado a «las personas que huyen del desánimo, del paro, del comunismo o de otros regímenes dictatoriales» a elegirlas para emprender una nueva vida.

«Somos lugares que acogen a personas que, por dejar su vida atrás, llevan en su mochila otro bien muy preciado por el hombre: las ganas. Ganas de emprender, ganas de prosperar, ganas de ser libre», ha afirmado ante una atestada sala en el restaturante Dolores but you can call me Lolita de Miami, a donde ha llegado este viernes para viaje de trabajo destinado a atraer inversión a Madrid que se desarrollará hasta el próximo 28 de junio.

«Y gran parte de estas personas provienen de países hermanos, de una de las 22 Españas que conforman el mundo hispano. Y es que hay pocos fenómenos más atractivos y potentes como el de coger un avión y recorrer miles de kilómetros de Santiago de Chile a Miami y de ahí a Galicia hablando en español como lengua materna. Y visitar plazas y pueblos repletos de cultura compartida, de Historia y patrimonio real. De mestizaje, contrastes y humanidad», ha agregado.

La presidenta madrileña ha reivindicado la Hispanidad y ha asegurado que «el día que las democracias liberales nos organicemos seriamente, en todos los aspectos, no sólo empresarial, en torno a la Hispanidad, ofreceremos al mundo una nueva potencia que vuelva a ser contrapeso y de gran riqueza para el orden mundial».

Sin embargo, ha lamentado que «a veces esto es una simple utopía» porque «cada vez más países del entorno están sumiéndose en los populismos y el comunismo, para desgracia de todos».

«Considero que con cada estatua de Colón que se derriba, en paralelo, una empresa y miles de familias van perdiendo su libertad y sus oportunidades. Va todo a la vez», ha apostillado.

Díaz Ayuso ha esgrimido que cuando habla de inversiones, dinero y empresas también quiere hablar «de personas, de valores». Porque, ha ahondado, «somos Occidente. Somos hispanoamericanos. Somos la sociedad que ha aportado a la Historia de la humanidad la cultura del respeto por la vida, por la persona, por su dignidad y su libertad. Somos los de la prosperidad y la paz».

«No me refiero sólo a naciones como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile y ahora Colombia a manos del comunismo, el socialismo y populismos de toda índole. Hablo también de nosotros: de Europa y Norteamérica. No nos abandonemos. No abandonemos a los que están por venir. No les arrebatemos su derecho a conocer su legado y su potencial», ha manifestado.