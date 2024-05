Ayuso: «Estaré en la final de la Champions y espero que Almeida, que es talismán, también»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia en esta entrevista con OKDIARIO que viajará a Londres para disfrutar de la final de la Champions entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, el próximo 1 de junio. Ayuso no se atreve a hacer una porra del resultado, pero sí tiene claro que espera recibir «otra vez» al Real Madrid en la Puerta del Sol.

PREGUNTA.- Usted es madridista declarada, ¿va a ir a la final de Wembley?

RESPUESTA.- Con mucho sufrimiento iré a representar al fútbol madrileño y estaré en Londres.

P.- ¿Y qué resultado espera? Haga una porra.

R.- Espero volverme ese domingo con muchas prisas para poder recibir otra vez al Real Madrid en la Puerta del Sol.

P.- Almeida, que es del Atlético de Madrid pero un talismán para el Real Madrid, porque siempre que va al Bernabéu, gana, ¿va a ir a la final?

R.- Pues si es talismán para el Madrid, espero que sí. No le he preguntado, pero sí que me gustaría verle. Al final, uno es presidente de todos los equipos de Madrid, de Primera y de Segunda, que son excepcionales. En mi caso, tengo la mala suerte de ser madridista, con lo cual me paso el día recibiendo al equipo en Sol. Espero que Almeida esté también, pero no lo sé.

P.- Usted puede apelar a su condición de presidenta del PP de Madrid y obligarle a que vaya.

R.- Se lo pasaría muy bien. Yo estuve en la final de París y el ambiente era maravilloso y alegre, como suelen ser nuestras aficiones cuando salen fuera. Estaría muy bien que lo viviera. La afición del Madrid siempre va con su bandera de España y es para mí un motivo de alegría, como cuando vienen otros equipos de fútbol y van a la Puerta del Sol. Me encanta porque ven que es una puerta de bienvenida. Es un momento de celebración y de llevar la marca de Madrid y de España por el mundo. Me encantaría verle, claro.