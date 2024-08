Ayuso denuncia una Cataluña «okupada»: «Y nosotros seguimos pagando todas las facturas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que Cataluña está «okupada» por el separatismo catalán, mientras que el resto de España está pagando «las facturas» al ser una víctima de esta okupación. La dirigente madrileña se ha mostrado de esta manera sobre el acuerdo del PSOE con ERC para investir a Salvador Illa, que incluye que Cataluña recaude todos los impuestos, rompiendo a la Hacienda española y con la igualdad en todo el territorio nacional. Ayuso ha calificado de «secesión fiscal» este pacto, que abre la puerta a un «desguace económico». «Si se vuelve a un golpismo como el que se sufrió en el 2017, ahora va a haber dinero ilimitado de todos los españoles», ha lamentado.

«Van a tener que hacer triple pirueta y van a tener que explicar los socialistas, ya no solo los presidentes, los votantes, ¿qué es esto? ¿Qué España es esta? ¿Qué han votado y dónde quieren llevarnos? ¿Dónde nos vamos?», ha denunciado Isabel Díaz Ayuso en alusión a los pactos del PSOE con los separatistas en Cataluña. «Han expulsado todo lo español, pero nosotros como la víctima de una okupación seguimos pagando todas las facturas. ¿Y esto los barones del PSOE y los votantes socialistas lo van a tragar toda la vida? ¿Todo el rato?», se ha preguntado la dirigente del PP.

Ayuso ha advertido que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se va a «intentar» comprar a los barones del PSOE «con dinero». «Tú tranquilo, que yo te voy a dar tanto a Asturias ¿Cuánto dinero quieres? Toma, dinerito por aquí, bilaterales por allá», ha asegurado la presidenta regional, al tiempo que ha avisado que el Ejecutivo de Sánchez logrará el silencio del resto de dirigentes del PSOE «a base de talonario y de endeudamiento billonario en España».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra los barones socialistas, afirmando que «tiene que llegar el tema del dinero» para que critiquen los pactos de Sánchez con los separatistas, como es el caso, según ella, de Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Adrián Barbón (Asturias) o Javier Lambán (Aragón).

«No somos iguales ante la ley, no vamos a ser iguales ante las oportunidades, no va a haber un Estado de Derecho y todos son patadas a la Constitución de todos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo van a estar aguantando? ¿Qué explicaciones vamos a dar a los extremeños, a los andaluces?», ha remarcado Ayuso en declaraciones a la Cadena Cope , al tiempo que señala que se está planteando un país con «ciudadanos de segunda que son apartados».

«El sanchismo es comprar votos»

En este sentido, la dirigente madrileña se pregunta «qué dirán en estas autonomías, donde hay «de verdad carencias, necesidades», sobre el pacto del PSC con ERC. «Yo tenía un puesto como senador… Me venía bien para que no me sacaran de las listas en las siguientes elecciones, tuve que taparme la nariz de verdad o me van a dar una miseria. Porque el sanchismo es comprar votos, es corrupción política a todos los efectos», ha enfatizado.

Isabel Díaz Ayuso ha destacado que Madrid podría ponerse «a la cabeza de la queja» contra la «financiación singular» para Cataluña a cambio de que Illa presida la Generalitat. Denuncia que el Ejecutivo de Sánchez quiere «quitar la autonomía» de la Comunidad de Madrid para evitar la bajada de impuestos y restituyendo, por ejemplo, el de Patrimonio.

«Mientras siguen fabricando a costa a todos los españoles, de los extremeños, de los andaluces, de los castellanos-manchegos, que tienen grandes problemas en todas estas comunidades. ¿Cómo les haces luego todos estos privilegios? Esta suerte de países, de naciones paralegales que están fabricando, ¿cuánto va a durar esto?», ha lamentado.

Ayuso acusa a Sánchez de llevar a cabo un «desguace absoluto» de España con el fin de «mantenerse en La Moncloa». «Solo faltaba que nosotros empezáramos a fabricar sentimientos identitarios y a trocear y parcelar lo de todos, solamente porque a Sánchez le hacen falta siete votos para mantenerse en la Moncloa y llevarnos al desguace absoluto. A ese ataque sin precedentes a la España que conocemos. Solo faltaba que la región capital se sumara a esos discursos», ha resaltado.