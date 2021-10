La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), con más de 4.700 socios, interpreta el discurso de Arnaldo Otegi como «un indicio más para la ilegalización de Bildu». Estos indicios se suman a los «más de 200 que ya entregaron a la Fiscalía». Así lo trasladaron Carmen Ladrón de Guevara, abogada de víctimas de terrorismo, y Miguel Folguera, víctima de terrorismo y consejero de la AVT. Ellos cuentan sus impresiones tras el revuelo mediático causado por el paripé del condenado por terrorismo Otegi.

Arnaldo Otegi dijo que lamentaba que la violencia «se hubiera prolongado tanto en el tiempo» y desde la AVT exigen que la violencia y ningún crimen se justifiquen nunca y bajo ningún pretexto. «Qué casualidad que sea el PSOE el único partido que apoya la declaración de Otegi, lo que están haciendo es un blanqueamiento vergonzoso» dicen desde la AVT. Además, desde la asociación piden que se esclarezcan todos los crímenes cometidos por ETA que todavía no se han resuelto y piden a los demás partidos políticos que no integren más a Bildu en el juego democrático porque en Bildu no son demócratas.